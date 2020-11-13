CPU飚到95℃能否扛得住 AMD表示锐龙5000没问题

对于现在的CPU而言，温度设定是一个至关重要的影响因素。在CPU制程工艺和架构设计水平差不多的情况下，谁的温度墙设定的更高，性能的发挥也会更好，因为如果一旦降频再强的性能也发挥不出来。而在这一点上，AMD锐龙5000系列处理器做出了特殊的强化。



CPU飚到95℃能否扛得住

在过去很多时候，人们对于CPU温度的认知大概还停留在90度是个很危险的数值上，因为过去很多CPU的设计当得到90度或者尚未达到90度时，CPU自身就会进行降频进行保护。不过AMD最近却说，Zen 3架构的锐龙5000系列将会“更抗热”，老观念要改一改了。

根据AMD官方的信息，TDP 105W的处理器在使用官方散热器的时候温度可以承受的90°C，65W TDP的处理器则可以达到95°C。

AMD技术营销总监Robert Hallock解释道，在Zen3处理器上，大家要改变对散热温度“好“以及“不好”的认知了，锐龙5000处理器的90°C（锐龙9 5950X/5900X、锐龙7 5800X）、95°C（锐龙5 5600X）是针对满载条件而设计的，芯片和固件能够支持更高的温度，允许CPU在算法降频之前追求更高及更长时间的升压性能。

换压制，如果您发现你的锐龙5000系列处理器经常处于高温的状态运行，那么请不必过分感到意外和焦虑，这可能是AMD故意而为之。AMD这代处理器就是这样设计的，确保在高温下依然能不会很快降频，保证高负载下的性能。

这就有点像涡轮增压的发动机，虽然温度更高了，但是动力更猛了。当然要想实现涡轮增压，必然要对发动机部件进行强化，否则扛不住！不过话说回来，涡轮车型一般都需要单独中冷散热，换言之AMD锐龙5000虽然更抗热，但一个好散热器依然是性能的保证。

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