马斯克4次新冠检测2次阳性 讽刺美国新冠检测不靠谱

新冠疫情跟我们每个人息息相关，自然也是很多科技圈大佬关注的话题。比如比尔盖茨就对新冠疫情做出了很多切实的工作和呼吁，尽管他跟马斯克对于疫情的态度截然不同，但是他们都无法把疫情置之身外。今天马斯克就发推吐槽4次新冠检测2次阳性，太过儿戏了。



马斯克4次新冠检测2次阳性

马斯克4次新冠检测2次阳性事件的起源，源自美国特斯拉CEO埃隆·马斯克发推称，“一些极其虚假的事情正在发生。今天做了四次新冠检测。两次测试结果呈阴性，两次测试结果呈阳性。同样的机器，同样的检测，同样的护士。来自（美国）BD公司的快速抗原检测。”

尽管这样的结果看起来十分搞笑，但其实在疫情面前都是鲜活的生命，我们却笑不出去。针对新冠肺炎，马斯克总在推特上抛出一些有争议的言论。如今的马斯克4次新冠检测2次阳性事件，其实跟马斯克过往的风格比较一致。



马斯克4次新冠检测2次阳性

今年3月，马斯克发推文称，“孩子基本上可以免疫，有疾病的老年人比较易感。当一家老小齐聚一堂，孩子与祖父母之间的密切接触可能是最危险的。”马斯克4次新冠检测2次阳性，他确实在某些方面很令人钦佩，但是关于疫情的过激言论却不被人们支持。

除了这次马斯克4次新冠检测2次阳性，和“孩子免疫论”，马斯克还在推特上称，“对新型冠状病毒恐慌是愚蠢的”、“恐慌的危险仍然远远超过了新冠肺炎的危险，如果我们过度分配医疗资源给新冠肺炎，就将以治疗其他疾病为代价”。



盖茨和马斯克针对疫情互怼

事实上马斯克质疑新冠检测并非首次，7月1日，马斯克在推特上称，“有很多新冠肺炎假阳性弄乱了数字。即使是假阳性率为5%的测试，也会显示出1700万新冠肺炎假病例，即使实际上一个也没有。”马斯克4次新冠检测2次阳性，表明再次质疑。

面对马斯克4次新冠检测2次阳性诸如此类的过激言论，比尔盖茨（Bill Gates）也曾做出过批评“马斯克不太参与疫苗，他制造了不错的电动汽车，在火箭领域的工作做得也很好。所以他可以谈论这些事。我希望他不要混淆他没有过多参与的领域。”

马斯克4次新冠检测2次阳性更像是一场闹剧，所谓闹剧就是没有赢家。

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