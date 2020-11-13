中关村在线消息： 据外媒报道，近日欧洲央行行长克里斯蒂娜·拉加德在一个在线论坛上谈到了数字货币的问题，他表示数字欧元计划将继续推进，而这一目标需要四年才会实现。不过，最快在未来两年我们或许就能见到。



欧洲央行行长谈数字货币：未来两年将出现数字欧元

拉加德表示，他们可能会朝着类似的方向努力。如果数字欧元对用户来说更便宜、更快、更安全，那么欧洲央行就应该去探索它。同时，数字欧元也将帮助欧洲央行更好的保护主权。不过她也认为数字欧元不会立即落实，欧洲央行仍需评估一系列问题，包括反洗钱和反恐怖主义融资、用户隐私以及底层技术等。

日本其实也有着相似的计划。此前一名日本银行的高级官员在接受采访时表示，日本央行计划推出数字货币，不过他们认为如果要正式推出，还是要看公众对于数字货币的一个态度，他们现在还没有最终的决定。

日本银行负责研究数字日元项目的 Kazushige Kamiyama提到，他们目前对数字货币还没有一个结论。归根结底，如果得不到日本公众的充分理解，他们是不可能继续推进的。

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