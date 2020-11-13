Python之父退休后太无聊加入微软 曾言人生苦短

“人生苦短，我用 Python”是64 岁的 Python 之父吉多 · 范罗苏姆（Guido van Rossum）的一句脍炙人口的名言，在编程圈子里久负盛名。如今刚刚退休一年的他再次发推，表示退休后太无聊加入微软，目前咱不清楚他加入微软以后具体负责哪方面的工作。



Python之父退休后太无聊加入微软

Python是一种面向对象、直译式电脑编程语言，也是一种功能强大的通用型语言，已经具有近二十年的发展历史，成熟且稳定。吉多 · 范罗苏姆—他在1989年创建了Python编程语言，被戏称为“仁慈的生活独裁者”。至今，Python 已经成为最受欢迎的编程语言之一。

20 世纪 80 年代末，van Rossum 在荷兰国家数学和计算机科学研究中心的 CWI 部门开发分布式系统。由于对已有的编程语言感到十分失望，他决定开发一门既易于使用功能又强大的语言。然后他从 ABC 语言借用了一些特性，于是，Python 从此宣布诞生了。



Python之父退休后太无聊加入微软

目前尚不清楚吉多 · 范罗苏姆将在微软从事什么工作，他在推特中表示“有很多选择”，并且提到一点，“微软有大量开源工作”。目前微软是最活跃的企业开源贡献者之一，也是全球最大开源代码托管平台 GitHub 的所有者，这或许是吸引他的地方。

而说到吉多 · 范罗苏姆的退休，这其实才是一年多以前的事情。大约在2019年的十月30日，Python之父吉多 · 范罗苏姆在推特上公布了自己从Dropbox离职的消息，并宣布正式退休，即完全脱离Python预研项目的决策层，不再领导该语言。



Python之父退休后太无聊加入微软

Python之父退休后太无聊加入微软，看来他还是闲不住，曾经那一句“人生苦短，我用 Python”其实早已表明他就是一个彻底的工作狂。此外，微软对开源项目的转变，或许也是吸引他重出江湖的关键。

Python之父退休后太无聊加入微软，成功人士的生活我们不懂~

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