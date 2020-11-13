因为疫情的影响，导致很多行业都收到了影响，为了招揽生意，人们也是想出了各种奇怪的招数。近日一则中介用女租客照片招揽男租客的报道可以说是引起了公愤，再次让房产中介行业陷入舆论的旋涡。如此低俗营销不仅不会带来真正的生意，只会令其自降身段。



中介用女租客照片招揽男租客

近日，有微博网友爆料称，武汉江寓租房平台中介发表不当言论招租，该中介用女租客照片招揽男租客，充满了大量低俗趣味的暗示。中介用女租客照片招揽男租客的做法不仅直接侵害了四个女组合的个人隐私，甚至极有可能引导不可预估的事情发生，令人唾弃。

中介用女租客照片招揽男租客，内容令人感到气愤“保利时代，单间带阳台，里面4户都是女孩。有没有单身没有女朋友，11月11日是光棍节。”此人在朋友圈下评论道:“里面4个房间。女生照片都有，有没有租房的。”该条朋友圈附上了该房间在江寓平台上的图片。



中介用女租客照片招揽男租客

11月12日晚，针对中介用女租客照片招揽男租客事件，武汉江寓生活服务有限公司市场部相关工作人员告诉澎湃新闻，已核实清楚，发帖人系公司合作的第三方（公司）租房中介经纪人，已经第一时间联系发布者删除，为中介用女租客照片招揽男租客事件画上句号。

中介用女租客照片招揽男租客事件或许就此结束，但给人们带来的思考却没有停止。虽然小编真的不想用“车船店脚牙，无罪也该杀”那句老话来形容如今的中介行业，也不想一杆子把所有的房屋中介都打死，但是中介行业屡屡曝出丑闻，难道不需要自省么？

中介用女租客照片招揽男租客，低俗营销只会自降身段！

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