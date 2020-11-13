同仁堂推出中药咖啡引关注 王守义十三香表示有话要说

同仁堂不仅是家喻户晓的百年老字号，其大量的独特配方亦可成为中医中药界的瑰宝。但是如果只抱着过去的辉煌不去寻求新的突破，则难免要被新的时代所淘汰。如今有报道指出，同仁堂推出中药咖啡引关注，这则消息吸引了国人的关注，但老字号求新发展何其艰难。



同仁堂推出中药咖啡引关注

根据报道称，北京东三环有一家“网红”咖啡店，每逢周末生意异常火爆，这家咖啡店的爆款都是中西结合，枸杞拿铁、益母草玫瑰拿铁、山楂陈皮美式，这些爆款每天都能卖出上千杯。同仁堂推出中药咖啡，以中西结合“跨界”的方式让更多年轻人了解中医药。

“咖啡配枸杞，明天能早起”这家特色的咖啡店一句标语无疑是对同仁堂推出中药咖啡最好的诠释，枸杞拿铁、益母草玫瑰拿铁、山楂陈皮美式，百年老字号同仁堂开设的这家中医健康餐饮体验店，推出添加了中草药的咖啡，一时间竟成为了网红的打卡点。

同仁堂推出中药咖啡引关注，其锐意改革的态度和决心值得鼓励，但老字号寻求新发展的破局又何其艰难。或许正是因为老字号骨子里的那股传统，让很多老字号的锐意改革最终无疾而终。那么对于同仁堂而言，同仁堂推出中药咖啡又会给我们带来那些不同呢？



同仁堂推出中药咖啡引关注

首先，同仁堂选择了一个极具想象空间的产品，那就是咖啡。为什么资本推动的瑞幸咖啡会在很短的时间内如此火爆，除了价格相对比较便宜，推广力度比较大之外，咖啡这个快消品的魔力其实是更让投资者为止癫狂的根本原因。

因为咖啡具备：成瘾、快消、复购、暴利这四大特性。同仁堂推出中药咖啡，或许也正是基于以上这些因素考虑，如果能够成功的切入咖啡市场，尤其是正在崛起的中国咖啡市场，这无疑是一笔突破万亿的大生意，这样才具有足够大的想象空间。

那么同仁堂推出中药咖啡这事儿，能成么？其实很难。有多难，看看瑞幸就知道了。除了要挑战星巴克这个强大的对手之外，更难的是让用户真正觉得中药咖啡不是噱头，而是真实存在的合理消费场景，光这一点就需要大量的资金进行市场培育，改变用户认知。



同仁堂推出中药咖啡引关注

其次，同仁堂推出中药咖啡，如果仅仅是一家店获得成功并不难，因为毕竟有同仁堂的金字招牌，有人们的好奇心和新鲜感托底。但是如果像星巴克和瑞幸咖啡一样，做成N家店的连锁经营，这就是一门很深很大的学位了。

同仁堂推出中药咖啡引关注，我们希望看到越来越多的创新，希望他们能做出更适合国人的药饮咖啡，而不是像瑞幸一样讲咖啡的故事。

此时此刻，同为老字号的王守义十三香或许有话要说！

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