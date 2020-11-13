中关村在线消息：据悉，在今日早间，天风证券分析师、苹果知名分析师郭明錤在最新的投资分析报告中，iPhone 13系列定于2021年下半年登场。



郭明錤曝iPhone13新消息 共四款+全新电池+超广角镜头（此图为概念图）

他透露称，iPhone 13系列将首次采用电池软板技术，这有利于节省内部空间和降低成本，相关供应商包括嘉联益、欣兴与华通，其中嘉联益在iPhone 13、13 mini电池软板上的订单占比大约40~50%。

据更早时候郭明錤的爆料，明年的iPhone 13系列仍旧是四款机型，其中两款Pro系列的超广角镜头将从今年的F/2.4、5P与固定对焦升级为F/1.8、6P和自动对焦，拍照体验更优。

在供应商方面，iPhone 13系列的超广角镜头预计被大立光、玉晶光分享，后者占比30%左右。

iPhone 13系列虽然电池上的成本降低了，但全新定制的广角镜头成本抬升，所以暂不能预测iPhone 13最终的价格会否出现异动，毕竟还有接近一年的时间等待苹果决策。

（文中图片来自互联网）

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