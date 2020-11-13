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    OPPO新一代AR眼镜官宣：增强现实黑科技，11月17日亮相

      [  中关村在线 原创  ]   作者：王隼

    中关村在线消息：据悉，OPPO今日宣布，新一代OPPO AR眼镜将于11月17日举办的OPPO 未来科技大会2020，OPPO INNO DAY 2020期间正式发布。

    OPPO新一代AR眼镜官宣：增强现实黑科技，11月17日亮相
    OPPO新一代AR眼镜官宣：增强现实黑科技，11月17日亮相

    OPPO去年发布旗下首款AR眼镜，采用一体式设计，主打AR内容、AR游戏和AR服务，从 OPPO官方公布的信息来看，新一代OPPO AR眼镜将更加轻便、舒适，且具备更丰富的交互方式。

    OPPO自2018年发布AR开发者平台以来，已在游戏、购物、拍摄、导航等场景为用户提供虚实融合的交互和视觉体验，并通过ARunit平台助力开发者打造内容。

    在去年科技大会上，OPPO创始人兼首席执行官陈明永宣布，“未来三年，OPPO将投入500 亿研发预算，除了持续关注 5G、人工智能、AR、大数据等前沿技术，构建底层硬件核心技术以及软件工程和系统能力。”

    有关OPPO新一代AR眼镜的其他消息，请感兴趣的朋友继续关注我们的相关报道。

    （文中图片来自互联网）

    本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：OPPO新一代AR眼镜官宣：增强现实黑科技，11月17日亮相http://news.zol.com.cn/756/7565235.html

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