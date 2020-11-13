中关村在线消息：近日，有外媒消息称，在最新发布的iOS 14.3测试版本更新中发现了疑似 AirPods Studio 的新图标。



iOS 14系统泄密苹果头戴新品 AirPods Studio

从图来看，这个尚未命名的图标和此前泄漏的苹果高端耳机照片非常相似，金属头梁连接着两个耳罩式耳机。

该消息中还指出，头带上的枢轴可以让耳机旋转，类似于Grado和Bang and Olufsen的设计。

早在今年9月份发布的一份专利文档中支持了上述说法，详细介绍了一款具有独特功能的耳机，比如用于控制播放的近距离传感器，其还将包含一个U1芯片，用于方位感知。

至于AirPods Studio的发布时间，消息称原本计划于今年11月上市发售，但是由于量产问题这款设备被推迟到明年3月。

除了主动降噪功能之外，据称AirPods Studio还具有佩戴感应功能，就是通过检测耳机的佩戴状态，检测到耳机摘下之后，音乐播放能够自动暂停，重新带上耳机音乐会自动继续播放，体验相当的到位。

还有消息称，AirPods Studio运动版售价为350美元，高端奢侈版售价599美元，折合RMB4000元，该个价格与目前Beats Studio相同。

有关新AirPods Studio的其他消息，请感兴趣的朋友继续关注我们的相关报道。

（文中图片来自互联网）

本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：iOS 14系统泄密苹果头戴新品 AirPods Studiohttp://news.zol.com.cn/756/7565032.html