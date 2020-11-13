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    美国商务部确认：将暂缓针对TikTok禁令

      [  中关村在线 原创  ]   作者：吴晓宇

    中关村在线消息： 美国商务部本周四时对外表示，由于宾夕法尼亚州费城联邦法院发布了临时禁制令，他们将暂时不执行针对TikTok的禁令。不过，他们已经开始就相关临时禁制令提起了诉讼。

    美国商务部确认：将暂缓针对TikTok禁令
    美国商务部确认：将暂缓针对TikTok禁令

    美国司法部表示，他们已经针对宾夕法尼亚法官温迪 · 比特拉斯通 (Wendy Beetlestone)在 10月30日发布的临时禁制令提起了上诉。原本，美国司法部计划在11月12日开始禁止企业与 TikTok进行交易。不过，这样的举动在字节跳动看来，是在禁止TikTok在美国使用。

    此前，美国财政部发言人Monica Crowley11月11日在一份声明中表示，财政部“仍着力于依照总统签署的8月14日命令，就字节跳动收购Musical.ly引起的国家安全风险达成解决方案”。

    Crowley认为，财政部“在达成解决方案所必要的步骤方面已与字节跳动明确”。她建议有关未决诉讼的问题去询问美国司法部。

    （本文图片来自互联网）

    （7565023）

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