早报：PS5主机12月解决缺货 腾讯视频会员也要涨价

科技行业新鲜趣事早知道，今日份《科技早报》为君奉上。

PS5游戏主机已经于昨日正式开售，索尼方面也回应了缺货问题。



索尼称PS5将努力增产：缺货状况将在12月缓解





昨天，索尼次世代主机 PS5 已经正式发售面对庞大的市场需求，目前索尼 PS5 的备货量严重不足。索尼互动娱乐总裁 Jim Ryan 在接受日本媒体 Famitsu 采访时表示，索尼已经知晓目前 PS5 严重缺货的问题，公司已经尽可能努力提升产量，备货量有可能最快于今年 12 月得到改善。

腾讯财报出炉，人们也看到了腾讯员工的工资究竟有多少。

腾讯财报出炉：平均每位员工薪资7.6万元





昨天，腾讯发布 2020 年第三季度业绩报告。财报显示，腾讯第三季度营收 1254.5 亿元，市场预估 1238.29 亿元。一个有意思的数据是，截至今年第三季末，腾讯共有 77592 名雇员，比去年同期增加 16732 名；季内总酬金成本为 177 亿元，粗略估算腾讯每位员工平均月薪为 7.6 万元。

之前爱奇艺提出希望涨价，现在腾讯也要涨了。



腾讯视频谈会员费涨价：每月20元确实偏低





昨天下午，腾讯公司公布 2020 年第三季度财报，在电话会议上，腾讯方表示，腾讯制作了不少综艺及动画，作为视频服务商，腾讯拥有精致的内容，目前每月 20 元的视频订阅价格偏低，将来有机会将会调整。

中国联通再提2G退网，3G退网也在路上。



中国联通称最快明年实现2G全面退网 3G退网也在推进中





在昨天召开的第十一届全球移动宽带论坛中，中国联通 5G 共建共享工作组组长苗守野表示，联通今年底已计划 240 个本地网 2G 退网，最快明年底实现 2G 全面退网。在清退 2G 网络的同时，中国联通的 3G 退网也在推进中。

面对iPhon12的需求不断增加，恐怕最开心的就是富士康了。

富士康称iPhone12需求旺盛：将持续至圣诞假期





据外媒9to5 Mac报道，关键的iPhone组装厂商富士康表示，iPhone 12/Pro 系列手机需求强劲，并认为这种情况将持续到假期季度。该公司在今天的投资者会议上做出了这一表态，在会上还被问及承诺的威斯康星工厂，该工厂至今未能生产任何产品。

安检和检票时的繁琐想必困扰了许多人，现在北京地铁正在着手解决这一问题。

北京地铁正研究安检检票二合一 安检时可完成刷卡扫码





昨天，北京地铁技术创新研究院揭牌成立，同时北京地铁发布《首都智慧地铁发展白皮书》，未来，一批新技术将在北京地铁应用推广。北京市地铁运营有限公司介绍，目前北京地铁正在研究安检与检票环节 “合二为一”。通过研发安检 - 检票一体化新型快速安检设备，乘客在通过安检时就可以完成刷卡扫码，无需再次过闸机，可提高通行效率。

好了，以上就是今天《科技早报》全部内容，明天见！

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