QQ凉凉了？月活只有微信一半

微信还在持续“膨胀”，作为老前辈的QQ却有些步履蹒跚。

根据腾讯最新发布的财报，今年第三季度，微信及WeChat的合并月活跃帐户数达到12.128亿，同比增长5.4％，如此体量下依然能持续增长，不愧是“第一国民APP”。

来回顾一下微信、QQ智能终端月活的近期历史数据、同比变化：

2020年第二季度：微信12.061亿，增长6.5％；QQ 6.476亿，减少8.4％。

2020年第一季度：微信12.025亿，增长8.2％，QQ 6.935亿，减少1.0％。

2019年第四季度：微信11.648亿，增长6.1％，QQ 6.470亿，减少7.5％。

2019年第三季度：微信11.510亿，增长6.3％，QQ 6.534亿，减少6.4％。

2019年第二季度：微信11.327亿，增长7.1％，QQ 7.067亿，减少0.3％。

2019年第一季度：微信11.117亿，增长6.9％，QQ 7.004亿，增长0.9％。

2018年第四季度：微信10.976亿，增长11.0％，QQ 6.998亿，增长2.5％。

2018年第三季度：微信10.825亿，增长10.5％，QQ 6.979亿，增长6.9％。

需要注意的是，以上QQ数据都仅限QQ智能终端，而所有终端的QQ月活数据，从去年第三季度之后就不再公布，当时的数字是7.310亿，同比减少8.9％，算下来包括PC在内的其他终端月活用户还有7760万。

你更喜欢用QQ，还是微信呢？





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