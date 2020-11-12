对飙苹果A14！又一5nm性能怪兽处理器发布

从官方展示的细节看，三星和vivo将在2021年开启Exynos 1080旗舰处理器的演绎，这也意味着届时会有新的产品首发，至于新品的具体信息，目前官方还没有公布。

我们再来看看Exynos 1080这款处理器，采用的5nm EUV工艺，三星表示与8nm LPP（成熟低功耗）相比，新的工艺可以让性能提升14%，功耗降低30%；与7nm DUV（深紫外光刻）相比，性能提升7%，功耗降低18%。

网络方面，Exynos 1080集成了三星最新的5G NSA/SA双模调制解调器，该调制解调器支持最高5.1Gbps的下载速度。此外，这款旗舰处理器还提供了高性能NPU和DSP的AI解决方案，能够在沉浸式VR/XR、智能语音助理识别及AI增强的智能摄影等应用程序上进行准确、快速地对象识别或场景检测。

官方也强调，其针对图像处理能力独家定制ISP架构，将NPU强介入到ISP中，在原始RAW域上便可通过机器学习智能调节各参数至更佳值，让ISP能更好地调整白平衡、曝光、色度、饱和度、清晰度等。

其他方面，Exynos 1080支持Wi-Fi 6技术，带来更快、更高效的室内网络网络；同时搭载了Bluetooth 5.2技术，同时也还支持LPDDR5内存、数据传输速率高达51.2GB/s，更大程度地提高5G的可连接性、应用程序的AI加速和多媒体的性能。







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