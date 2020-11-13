中芯国际14纳米能否一战 芯片狂人梁孟松透了实底

11月12日，中芯国际在发布第三季度财报后的电话会议上，被业界誉为“芯片狂人”的中芯国际联合CEO梁孟松表示，目前14nm量产良率已达业界量产水准。这句话字里行间透露了怎么样的信息，中芯国际的14nm产线在国际上能否一战，成为业界关注的焦点。

但他也承认，未来还有很长的路要走！



01 良率已达业界量产水准

梁孟松在会议上表示：中芯国际的14nm在去年第四季度进入量产，良率已达业界量产水准。良率意对芯片至关重要，这意味着其14nm已经进入真正意义上的量产。总体来说，我们正在与国内和海外客户合作十多个先进工艺，流片项目，包含14nm及更先进工艺技术。



中芯国际宣告14纳米实现量产

“虽然我们在先进工艺的研发和运营上，取得了一些成绩，但我们距离世界一流企业，还有一定技术差距，还有很长的路要走。”面对中芯国际的飞越进步，梁孟松也交了底。他表示，作为晶圆代工企业，我们是独立运营的国际企业，目标是服务全球客户。

02 中芯营收突破10亿美元

根据中芯国际2020年第三季度财报显示，当季营收10.8亿美元，大涨32.6%，也十多年来首次突破10亿美元大关，2.56亿美元的净利润也大涨122.7%。截至9月底的Q3季度中，公司营收10.82亿美元，同比增长32.6%，环比增长15.3%，创造了历年来营收最佳纪录。



中芯14nm进步神速但占比仍较低

比营收突破10亿美元更值得令人关注的是，中芯国际Q3季度不仅产能利用率达到了97.8%，而且先进工艺占比快速提升，14/28nm工艺占比达到了14.6%，上季度中是9.1%，去年同期是4.3%，进步确实可以用突飞猛进。

03 14纳米占比不足两成

如此再来看梁孟松的那一句“虽然我们在先进工艺的研发和运营上，取得了一些成绩，但我们距离世界一流企业，还有一定技术差距，还有很长的路要走。”则另有一番意味。确实，虽然中芯国际进步十分神速，但14/28nm工艺占也仅仅比达到了14.6%。



中芯14nm进步神速但占比仍较低

由于中芯国际没有公布14nm及28nm的具体比例，因此我们也无法确定14nm产能究竟占到中芯国际应收的多少。但有一点几乎可以肯定的是，梁孟松宣布“目前14nm量产良率已达业界量产水准”，这句话是否可以理解14nm其实才刚刚步入正轨。

04 人才才是发展的关键

对于中芯国际今年三季度的出色成绩单，梁孟松所表现出来的那种冷静、客观的态度令人钦佩。毕竟对于梁孟松这个传奇人物来讲，他曾一举助力台积电、三星成为全球晶圆厂代工市场的巨头，是半导体行业的传奇，如今中芯国际的进步还没有达到他的预期。



芯片狂人梁孟松

不到300天，让中芯掌握14纳米工艺，关于梁孟松的传奇故事在中国芯片界不断传颂。2017年10月，中芯国际正式任命赵海军与梁孟松二人担任首席执行官兼执行董事，梁孟松的到来被媒体称为“中国半导体产业进入梁孟松时代”，人才才是发展中国芯的关键。

05 豪言再造一个台积电

当时，甚至有很多媒体以“狂人”梁孟松，他要为中国打造下一个“台积电”为标题进行报道。如今时隔多年以后，国际环境也发生了太多的变化，中芯国际果然不负众望实现了营收和工艺的双进步，梁孟松用实力去击破了哪些曾经的流言和诋毁。

中芯国际正式宣告14nm量产，这对于中国芯片来讲，或许才仅仅是个开始！

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