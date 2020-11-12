“双循环”战略显效内需强劲：新任CEO陈磊带领拼多多迎来首个盈利季度

国内经济持续回暖，内需强劲。在“以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进”的国家战略指引下，新电商平台拼多多迎来了GMV高速增长，平台活跃买家数与平均消费额劲增的一个季度。



11月12日，新电商平台拼多多发布2020年第三季度财报显示，截至9月底，平台年度活跃买家数达7.313亿，同比增长36%，一年强劲增长了1.95亿活跃买家。其中，第三季度单季增长了4810万。

第三季度，拼多多App平均月度活跃用户数达6.434亿，较去年同期增长50%，单个季度大涨7460万。

截至9月底的12个月，拼多多平台交易额达14576亿元，同比增长73%。

第三季度的营收超过142亿元，同比增长89%。非美国通用会计准则（NON-GAAP）下，拼多多净利润为4.664亿元，首次实现季度盈利。

这也意味着，7月1日起接任公司CEO一职的陈磊完美接棒，带领公司迎来首个盈利季度，并继续实现用户规模持续强劲增长。









年度活跃买家数超7.31亿，一年净增1.95亿

财报显示，截至今年9月底，拼多多平台年活跃买家数达7.313亿，单季度增长4810万，在中国互联网行业中继续保持增速领先。

拼多多CEO陈磊表示，拼多多秉持“普惠、人为先、更开放”的理念，将继续加大在用户端的投资力度，扩大用户规模，为更多用户提供“多实惠、多乐趣”的消费体验。

今年以来，在“双循环”的新发展格局下，拼多多先后推出了抗疫助农、助力外贸企业出口转内销等系列举措，并与广东、江苏、浙江、福建等中国20多个制造业主产区开启深化合作。其间，为服务更多的中国用户，平台不断加大以“百亿补贴”为代表的用户投资力度，使得消费者能够在拼多多平台放心购买到高性价比的国内外各大品牌商品。在此带动下，今年1月至9月，拼多多净增活跃买家规模达1.461亿。

与此同时，拼多多平台的用户粘性不断增强。三季度，拼多多App的平均月活用户数达6.434亿，较去年同期增长2.138亿，单季度大涨7460万。

近期，高盛援引数据机构QuestMobile的报告称，第三季度拼多多App的用户总时长达到5310亿分钟，较去年同比增长101%。在第三季度，拼多多用户使用时长已经占据中国所有电商服务平台用户总时长的41%，较二季度的34%大幅提升7个百分点。

陈磊说，随着用户规模的强劲增长，以“拼”为核心的新消费业态，正由中国消费市场传导至供给侧，推动包括农产品分销、品牌建设等在内的传统模式发生颠覆式变革，使得平价高质的商品，成为内需消费的主流。









单季营收超142亿元迎来首个盈利季度

截至9月底的12个月期间，拼多多平台GMV达14576亿元，较去年同期增长73%。拼多多成为持续推动网络零售增长的最重要引擎之一。目前，拼多多已经成为国内外品牌开拓市场，以及本土制造企业培育国货品牌的主要平台。

在年度活跃买家规模保持强劲增长同时，拼多多平台活跃买家年平均消费额进一步增长至1993.1元，较去年同期增长27%。

得益于交易额的增长，拼多多在三季度实现营收约142.1亿元，同比增长89%。其中，平台在线营销技术服务收入约128.78亿元，同比增长92%。

在强劲营收带动下，拼多多实现上市以来首次季度盈利。非美国通用会计准则（NON-GAAP）下，拼多多三季度归属于普通股股东的净利润为4.664亿元。

财报还显示，第三季度，拼多多的销售与市场推广费用约100.72亿元，同比增长46%。这说明，拼多多继续加大了在用户端的投入力度，比如“百亿补贴”的长期在线。

强劲的现金流，也持续支撑了拼多多的高速增长。截至9月底，拼多多持有现金、现金等价物及短期投资达456亿元。

拼多多将继续加大在农产品领域的“重”投入

拼多多CEO陈磊透露，农产品订单量在拼多多平台继续保持高速增长。拼多多通过赋能实现将农产品直接运到用户餐桌，成为了中国最大的农产品上行平台。接下来，平台将继续加大在农产品领域的“重”投入力度，持续投入买菜业务，与合作伙伴共建冻库冷链，提升农产品流通的效率。

此前，陈磊先后主导了包括分布式人工智能等创新技术体系的研发。依托商品流模式和分布式人工智能体系，以个体种植户、中小型制造企业为代表的中国一二产业的中坚力量，得以有效解决缺乏消费场景、缺乏流量的核心问题，真正享受数字化的成果。在该体系中，每一款来自全国各地的农产品，都能精准匹配天南海北的目标用户；每一款定制化产品，都能精准反映不同群体的深层次需求，并帮助本土制造企业以最低成本培育品牌，大幅提升了农业、制造业的生产与流通效率。

陈磊出任CEO后，进一步加大了对于新电商生态体系尤其是农产品价值链的战略投资。拼多多上线了包括“多多买菜”在内的创新业务，以推动农业从种植、生产、流通到消费的全链条革新，并深入满足中国家庭的日常所需。

受益于农产品需求扩大，三季度，拼多多的用户访问频率、访问品类数量、日均使用时长均有所提高，平日台订单量峰值于近期突破1亿单大关。









对此，陈磊表示：“尽管我们在增长和规模上已取得了一些成绩，但我们仍感觉如刚刚启程一样。”他强调，拼多多会坚持致力于帮助农民赚得更多，帮助消费者节省更多。







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