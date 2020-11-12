11月12日，拼多多发布2020年第三季度财报。截至今年9月底，平台年活跃买家数达7.313亿。相较于2019年同期的5.363亿，同比增长36%，一年强劲增长了1.95亿。其中，在第三季度单季增长4810万，在中国互联网行业中继续保持增速领先。





拼多多年活跃买家7.31亿 单季净增4810万 一年劲增近2亿

拼多多CEO陈磊表示，拼多多秉持“普惠、人为先、更开放”的理念，将继续加大在用户端的投资力度，扩大用户规模，为更多用户提供“多实惠、多乐趣”的消费体验。

今年以来，在“双循环”的新发展格局下，拼多多先后推出了抗疫助农、助力外贸企业出口转内销等系列举措，并与广东、江苏、浙江、福建等中国20多个制造业主产区，通过政企协作的方式开启深化合作。其间，为服务更多的中国用户，平台不断加大以“百亿补贴”为代表的用户投资力度，使得消费者能够在拼多多平台放心购买到高性价比的国内外各大品牌商品。在此带动下，今年1月至9月，拼多多净增活跃买家规模达1.461亿。

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