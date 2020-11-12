小霸王声明没有破产 但却困在一代人的美好记忆里

针对目前网络上传言小霸王被破产的消息，如今小霸王声明：我不仅没有破产 我还要庆祝成立33周年。近日，小霸王文化发展有限公司被申请破产重整，申请人为殷小云，同时，法定代表人冯宝伦已被法院列为限制高消费人员，限制消费令由中山市第一人民法院下发。



小霸王声明没有破产

受 “小霸王”品牌持有人委托，广东益华集团投资有限公司在小霸王官网上发表声明称，近期 “小霸王被申请破产”的小霸王实际上是小霸王文化发展有限公司，系曾与小霸王合作的第三方经营运作 VR 产品开发方，现与 “小霸王”品牌或产品无任何关联。

小霸王声明没有破产，广东益华集团投资有限公司在小霸王官网上发表声明称，媒体公开报道的“小霸王被申请破产”的“小霸王文化发展有限公司”是曾经与小霸王合作的第三方经营运作的VR产品开发生产企业，现已与“小霸王”品牌或产品无任何关联。

小霸王声明没有破产的文件显示，“小霸王”品牌持有人授权广东益华集团管理经营 “小霸王”品牌，并通过商标授权和商号许可的方式与第三方合作开展各类产品的生产经营活动。



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不仅小霸王声明没有破产，而且目前已有数十家以 “小霸王”为商号的项目公司生产经营包括教育产品、游戏产品、影音器材、家用电器等数十类产品。“小霸王文化发展有限公司”与小霸王已在 2019 年初停止合作，现与 “小霸王”品牌或产品无任何关联。

访问小霸王官网，就会弹出这则声明。值得一提的，小霸王官网上还在宣传庆祝小霸王集团成立 33 周年（1987-2020）。小霸王声明没有破产，看来这又是一次媒体出现的乌龙事件。不过从小霸王声明没有破产的实践当中，也不难发现小霸王如今面对的困局。

小霸王声明没有破产，但风头早已不如当初。



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曾经的小霸王，凭借其游戏机、学习机产品风靡全中国，1994年小霸王鼎盛时期，年产值超过10亿人民币。而“望子成龙小霸王”则是成龙代言的小霸王学习机的经典广告词。相信不少80后听到这两句广告词都会勾起满满的回忆。

而就在小霸王被申请破产的消息传出前不久，有网络文章报道称小霸王国产游戏主机项目重启，引起了很多网友们的转发和热议。不过小霸王回应称是假的，小霸王表示，鉴于近日传言我司与AMD合作的小霸王主机项目重启，公司在此郑重声明如下:

截止至声明发布之日，小霸王主机项目仍处于暂停阶段。如有第三方假借我司名义对外宣传或签署各种合同、协议，我司将保留追究其法律责任的权利。强烈呼吁各位行业同仁、投资者在签署合同前及时核实项目信息，避免造成任何损失或产生不必要的法律纠纷。



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在互联网时代到来，电脑、手机等电子产品已经遍地开花。随着科技的进步，游戏机逐渐变得被边缘化。在网络新时代中，既可社交亦可玩网页游戏，谁还会记起那个需要用卡带连接电视的小霸王游戏机呢？尽管小霸王声明没有破产，新时代已经将小霸王游戏机远远抛在了后头。

虽然小霸王声明没有破产，但无法像索尼和微软那样培育出出色的生态，最终还是难以延续往日的辉煌，希望小霸王能够尽早走出困境，毕竟这是我们一代80后的回忆。

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