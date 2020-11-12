大润发就女装尺码建议表致歉 措辞不当还是恶意营销？

近日大润发超市一则海报文案引发了不小的波澜。这则海报上展示的是一张女装尺码建议表，针对不同身高体重的人群推荐不同的尺码，并且就身材的好坏“调侃”了一番，但称买大码的人士为“稀巴烂”的身材是对顾客的一种侮辱，大润发就女装尺码建议表致歉。



大润发就女装尺码建议表致歉

直至大润发就女装尺码建议表致歉之后，其实很多人才知道事件的来龙去脉。大润发商场一宣传海报上，尺码规格一栏中，S对应瘦，M对应美，L对应“烂”，XL对应“稀烂”，XXL对应“稀巴烂”。如此文案的调侃风格虽然可能并非恶意，但是不同的却又不同的解读。



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更可气的是，在“女装尺码建议表”下方标注“仅限18-35岁女生，根据身材请先咨询客服”。如此说法就有些“讽刺”的意味了，对此，有网友评论：“这种糟糕的措辞除了贩卖身材和年龄焦虑，除了很恶俗的吸引关注，究竟还有什么意义？”

事件经过不断的发件，终于大润发也兜不住了。今日大润发就女装尺码建议表致歉，表示近期因大润发个别门店在宣传物料上措辞不当，为公众带来了不适，对于此事大润发深表歉意。事件发生以后，大润发第一时间彻查了所有大润发门店。



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经排查确认，有一家门店存在此类情况，总部已迅速要求该门店撤下了有问题的宣传物料。对于此次的单一事件，大润发今后将会加强内部管理，确保此类事件不再发生。大润发就女装尺码建议表致歉，也让整个事件的关注度攀升到了最高峰，人们对此议论纷纷。

近些年人们都在像互联网思维，都在讲调侃，都在讲段子，尤其是在90后一代有非常喜欢“自嘲”的手法。但是无论讲什么，都要有底线，不能以侮辱顾客为博取眼球的手段。大润发就女装尺码建议表致歉事件敲响了一个警钟，文案可以夸张但要有底线。



大润发就女装尺码建议表致歉：网友评论更名精彩

大润发就女装尺码建议表致歉，如果是你，你会接受这样的“调侃”吗？甚至有的网友指出，“你这是恶意营销，而不是措辞不当”。确实目前存在部分企业为了博取关注赚取眼球采用了恶意营销的手段，疯狂的打着擦边球，不断刷新着人们的底线和认知。

大润发就女装尺码建议表致歉，调侃要有限，否则便无德啊！

附大润发就女装尺码建议表致歉全文：



大润发就女装尺码建议表致歉

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