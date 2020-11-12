三星打造真正全息屏幕原型 在2D屏幕上呈现3D图像

在屏幕显示技术上，三星确实拥有不俗的实力，但过往的技术也只是基于2D平面显示，而在三星看来，未来是属于3D的。三星已经朝着全息图迈出了坚实的一步，它的原型薄板设备能以4K分辨率显示3D图像，并具有宽广的视角，充满了科幻的色彩。



三星打造真正全息屏幕原型

真正的全息图是指从2D屏幕中弹出的3D图像。这种效果通常是由激光产生的，激光的光线调制得恰到好处，使图像的不同部分看起来距离不同，产生深度的错觉。但目前的问题是它们大多数都非常小，分辨率也相当低，因此只能从某个特定的角度观看。



三星打造真正全息屏幕原型

太过细节的技术细节我们就不再一会介绍，三星的原型机真正出彩的地方在于试图解决所有这些问题，这款屏幕原型采用智能手机大小，具备4K分辨率，能够从更广泛的角度进行观看。据悉三星使用一种新型光学元件，将视角拓宽了约30倍。



三星打造真正全息屏幕原型

最终，在一个厚度不到10厘米拥有，10.1英寸的平面显示器，可以以每秒30帧的速度 投射出4K分辨率的全息图。该团队用一段乌龟在珊瑚周围游动的3D视频来展示它，用户可以用键盘来引导它。

或许未来过不了多久，3D全息显示的时代就会到来了！

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