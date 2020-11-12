中国联通高层刚刚确认：最快2021年底2G全面退网

2G退网只是业界关注的话题，尤其是中国联通已经确定把2G退网提上明确的日程。在今天召开的第十一届全球移动宽带论坛（MBBF）上，中国联通5G共建共享工作组组长苗守野透露了中国联通的最新2G退网明确事件，最快明年底2G全面退网！



最快2021年底2G全面退网

苗守野认为，4G正处于成熟期，5G迎来大规模发展时期，聚焦5G发展则必须减小2G/3G的牵绊，中国联通已制定坚决向极简网络方向演进。中国联通的基础网络是2G到5G是四世同堂的局面（GSM/WCDMA/LTE/5G NR），运营维护的压力很大，所以需要简化。

至于中国联通的2G退网具体事件规划，苗守野透露，中国联通一直在努力推动2G网络退网。今年底，已计划240个本地网2G退网，最快明年底2G全面退网；3G年底首先降至1载频，加快VoLTE发展替代3G语音，推进3G逐步退网；最后形成4G+5G协同的极简目标网。

关于2G退网其实已经不再是什么新闻，早在2018年中国联通就已经明确了2G退网的决定。尤其是在今年的下半年，很多仅支持2G网络的老人机用户突然发现自己的手机无法使用了，才再次引起了人们的重新关注。



2G退网是大势所趋

当时中国联通称，对于2G减频地区，用户不必担心自己原有的2G手机卡不能继续使用，联通会通过免费更换手机卡，赠送体验流量、登网优惠购机等优惠活动，协助2G用户向3G、4G迁转，使用户体验到更加实惠、流畅的通信网络服务。

而在今年下半年，在2G网络拥有绝对优势的中国移动也传出了“2G退网”的消息，但经过详细了解后发现，所谓的中国移动“2G退网”指的是中国移动计划建设部发布的一份文件在网上传播，里面提到了“2020年底前停止新增2G物联网用户”。

于是有人由此解读，认为是中国移动即将进行2G清频退网。中国移动的2G网络选用的是GSM制式，占用了优质的900M频段，从纯技术角度来看，似乎清退资源利用率相对低的2G网络也更合理。从长远来看，GSM退出历史舞台确实是大势所趋。



你支持2G退网吗

根据工信部公布的最新数据显示，截止到2020年8月末，三大运营商移动电话用户总数达15.98亿，其中4G用户数为12.9亿户，同比增长2.6%。有意思的是，就在5G网络已经落地商用的今天，4G网络连续数月保持稳定增长，显然2G退网正在形成影响。

通过上述数据分析，目前4G用户普及率已经高达80%以上，但不能忽视仍有将近20%的用户停留在2G为主的低速网络，15.98亿的20%仍是一个庞大的数字。客观讲2G退网4G普及提升了社会网络连接的下限，但无可避免的将牺牲一些用户的切身利益。

除非4G网络的资费、覆盖率以及信号强度能达到甚至超越2G网络，否则2G网络仍旧有继续存在的意义。对于2G退网，你又如何看待呢？

本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：中国联通高层刚刚确认：最快2021年底2G全面退网http://news.zol.com.cn/756/7564469.html