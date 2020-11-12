“人皇SKY”做客拼多多秒杀直播间带货 超20万网友拼走300万元数码产品

崛起中的中国电竞，培养出无数优秀的职业选手，犹如一颗颗繁星点亮了整个天空。而说到中国电竞第一人，在很多80、90后的心中，只有一个名字——“人皇SKY”。



“大家好，我是SKY，今天给大家带来一个游戏利器，优惠700元。来！上链接。”

11月11日晚，SKY做客拼多多，与守在秒杀直播间的20余万名网友见面。镜头前的他不仅为拼多多用户带来了专属的数码产品秒杀价、补贴价，还分享了过去作为职业选手的一些感触，回答网友关心的电竞话题，并以WE队服和带有亲笔签名的自传作为“见面礼”回馈网友，2个小时的直播累计销售额破300万。

伴随中国电竞的高速发展，职业选手已经不再像以前那样神秘，玩家们也可以像选手一样组建自己的战队，报名参与各项赛事。电竞外设、电竞座椅、电竞主机……专业设备越来越多，很多消费者并不了解这些产品的用途。秒杀直播间里，魔兽全球总冠军SKY亲自示范，介绍产品的用法，为游戏爱好者们推荐最适合的游戏装备。





▲中国电竞第一人SKY做客拼多多秒杀直播间，为超20万网友推荐数码产品

有人认为，从职业玩家到电竞品牌CEO，SKY创立钛度科技延续了自身的专业，与很多电竞选手选择视频工作室的创业类型相比，属于真正的创业。作为一名职业选手，SKY对玩家们的真实需求有着清晰的认知，当被问到想做什么样的产品时，他毫不犹豫的回答“为电竞爱好者准备的，会一直为之努力”。

这次直播SKY带来了来自钛度科技的多款爆款产品，涵盖了游戏耳机、游戏鼠标、游戏键盘等热门品类。除此之外，SKY还为游戏玩家们推荐了3070系列显卡、小米27寸电竞显示器、神舟战神TX8/9游戏笔记本、任天堂Switch等游戏装备，拼多多“百亿补贴”、“秒杀活动”倾力助阵，为产品带来了极致的性价比。

用专业的装备做专业的事情，通过SKY专业、耐心的介绍，大批观看直播的网友现场下单，并表示“有机会一起开黑”、“是时候更换一波装备了”。





▲大量拼多多网友围观SKY直播，并在专业指导下拼购数码产品

对电竞行业的满腔热情，让场上的他成为SKY迷心中的“神”，场下的他则是玩家们心中的意见领袖，通过直播等方式传播电竞文化，讲解和推荐数码产品，受到广大玩家们的欢迎。





▲作为玩家们心中的意见领袖，SKY通过拼多多直播传播电竞文化，讲解和推荐数码产品，受到广大玩家们的欢迎

据行业观察，中国电竞领域高速发展，带动周边硬件产业是必然趋势。在企鹅智库、尼尔森等机构共同发布的《2020全球电竞运动行业发展报告》中显示，疫情期间中国电竞用户新增约2600万人，预计2020年结束中国将超过北美，贡献全球电竞市场最大份额收入，占全球总收入的35%。

如此快的增速背后，由中国电竞职业选手和游戏达人组成的“电竞装备推荐官”通过视频直播带货的形式，对促进电竞消费起到了直接和间接的推动作用。“很高兴能在拼多多秒杀直播间和这么多游戏爱好者见面，通过这两个小时的交流我发现大家对游戏装备有很多新的需求，未来我们会持续在拼多多平台上为大家带来更好的产品，更好的价格”，SKY在直播结束后表示。

近日，著名传播学者、北京师范大学新闻传播学院喻国明教授课题组发布了《2020新青年新国货消费趋势报告》。报告指出，“目前三大电商平台中拼多多的年轻人比例是最高的，其中95后用户比例达到了32%，比阿里（淘宝+天猫）高出了3个点”。

拼多多秒杀直播间负责人表示，“在近拼多多7亿活跃用户中，年轻人是一个很大的群体，游戏已成为很多人生活的一部分。拼多多平台上有丰富的数码产品，通过拼多多百亿补贴和秒杀活动，为广大玩家送上正品低价的游戏装备，分享体验升级带来的乐趣”。

此前，多位体育明星做客拼多多，通过直播的形式为广大消费者带来低价正品好货和原创品牌。从羽毛球世界冠军鲍春来，到奥运跳水冠军劳丽诗，再到今天的中国电竞第一人SKY李晓峰。“接下来还将有更多明星入驻拼多多直播间与大家见面，我们通过更多流量和补贴的形式，让消费者也能享受由职业选手甄选的装备，同时扶植原创品牌发展”，拼多多秒杀直播间负责人表示。

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