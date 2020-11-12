中关村在线消息：近日据需，宝马官方发布了Definition CE 04概念摩托车，新车新车定位于一款纯电踏板摩托车，量产后这款电动踏板车或许将成为摩托车中的先锋智能骑行座驾。



















宝马踏板电摩发布：3系同款10.25英寸仪表盘，外观酷炫

Definition CE 04概念摩托车，沿用了诸多Concept Link概念车的创新元素与设计理念，并无限接近量产版本。全新的扁平电池包平置于车辆底部，有效降低车辆重心，此外传动系统的设计也更为紧凑。



Definition CE 04概念摩托车，更改了踏板摩托车的固有设计，低矮的车身、宽大的车头和分明的棱角展现出独特的造型风格，U字型LED头灯以及尾灯，夜间点亮辨识度十足。

宝马收集的数据显示，城市通勤多为平均值在12公里以下的短途出行，因此灵活的人机工程学设计与包容性显得尤为重要，因此工程师为新车设计了一个平直的座椅，可使乘客更从容地上下车。

Definition CE 04概念摩托车，还配备了3系同款10.25英寸全液晶仪表盘，该仪表盘是也迄今为止踏板摩托车中尺寸最大的集成显示屏，可实现手机互联、导航等多种功能。

光有新车炫酷还不够，还要配一套同样炫酷的骑行服，这件骑行服采用高耸的衣领、宽大的披风设计，衣服以高科技材料剪裁而成，防水、坚固、透气性佳。同时防护性能出众。

该骑行服还在衣袖和背部设计了可更改颜色的光带，提高了骑行者在黑暗环境中的可见性，进而确保骑行安全。

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