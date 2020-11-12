丰田皇冠一代神车终谢幕 未来或将变成跨界SUV存在

对于很多70后和80后而言，丰田皇冠都是记忆里当年的神车一般的存在。不过随着全球汽车产业发生翻天覆地的变化，最终导致皇冠这个品牌一直处于高不成低不就的尴尬境地。根据外媒最新消息称，丰田皇冠或止步于第十五代，后续车型在日本将会最终停产。



丰田皇冠一代神车终谢幕

丰田皇冠，曾经是丰田的旗舰轿车，早年间跟奥迪A6平起平坐。而今，皇冠的定位也仅比亚洲龙高不了多少。同时，受限于需求不振，国产丰田皇冠，已在今年年4月28日停产，而全新的十五代皇冠车型，还没有引进国内发售。如今来看，恐怕也没有机会引进了。

鉴于目前的现状，丰田日本方面称，因消费者对丰田旗舰轿车的需求量下降，丰田皇冠车型将在日本停产，该车型止于第15代，未来或将以SUV车型重新推出。此前丰田还对皇冠车型进行了小改款，而如今却又突然透露将停产皇冠车型，这一点也着实让人意外。

当前汽车市场更为青睐SUV车型，为了迎合市场消费者的需求，以及保持皇冠的品牌形象，避免车型定位下探，便计划将已经迭代15代的皇冠彻底停产。据悉在2022年之后，丰田会推出类似SUV车型，有可能命名为“Crown Cross”，也就是皇冠品牌的跨界车。

不得不说，丰田皇冠的停产或标志着一个时代的落幕，而在丰田自身的产品体系当中，皇冠原来高端旗舰的位置也极为尴尬。首先丰田品牌溢价力和品牌定位无法支撑起高端定位，单独开发又需要投入大量的成本，往高了走有雷克萨斯，往低了有凯美瑞和亚洲龙。

另外一点，25万以上的中高端汽车市场，事实上是日系汽车品牌无法逾越的鸿沟。因为在这个价位区间，强大的BBA德系阵营几乎垄断了市场绝大多数份额，消费者的认知也更倾向于德系三大品牌，甚至BBA也在讲价位逐渐下探至20万以上的市场。

丰田皇冠一代神车终谢幕，既无奈，又无解。

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