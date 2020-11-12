京A二手摩托拍出300万天价 京A摩托牌照已成绝版

车牌比车子之前的案例并不少见，但是一块京A的摩托牌照拍出300万的天价却并不多见了。11月12日，经过120余次延时和1286次出价，一辆挂有京A牌照的二手摩托车以303万余元的价格被拍卖出去。此消息一出，瞬间在网络上造成了不小的轰动。

此前，北京市第三中级人民法院对这辆车牌号为京A83011的比亚乔牌摩托车进行公开司法网拍，评估价为23300元，起拍价16310元。此次拍卖最终于12日10时47分落槌，成交价格为303万余元，如此高昂的价格令很多人都感到意外。



京A二手摩托拍出300万天价

据悉在拍卖当时，仅仅开拍不到4小时，竞拍价格就突破了200万元，超过2.33万元司法评估价100倍，竞拍人数更是超过3000人，围观人数超10万。为何一辆市值2万余元，车龄超过4年的摩托车会引发如此激烈场面，根源在于其悬挂了一张京A摩托车牌照。

拍卖公告要求，竞买成功者需在11月22日17时前将款项交至法院，若悔拍将不予退还保证金。尽管很多人都知道京A摩托车牌照确实很稀有，但是能够拍出如此之高的价格却也太不正常了，因此这则新闻引起了人们的诸多猜想。

据悉，京A摩托车牌照已于1985年停发，仅发放2.5万个左右，现在已成绝版。按照北京市相关规定，京B牌照摩托车不能进四环，京A却不受限制，这让京A牌照变得更有含金量。在北京市小汽车限购措施下，再次提升了京A牌照的含金量。

有媒体援引业内人士看法，表示300万元可以在市场上买到10个京A牌照，这里面应该有推手存在。换句话说，此次拍卖让这辆京A牌二手摩托车的“身价”翻了十倍有余。显然，这辆二手摩托车的价值其实不在于车辆本身，而是更多在于车上所带的牌照。

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