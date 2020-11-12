苹果自研CPU成为业界热议的话题，尽管基于 M1 定制芯片的 13 英寸 MacBook Air / Pro 和 Mac mini 硬件尚未正式开售，但网络上已经浮现了它的多项基准测试成绩。以 Geekbench 跑分为例，M1 甚至能够轻松超越英特尔平台的现有高配机型。



苹果M1 Mac的Geekbench跑分竟大幅超越酷睿i9/i7

从 AnandTech 等外媒收集到的线索来看，采用 M1 芯片的 2020 款 MacBook Air / MacBook Pro 机型的跑分确实相当亮眼。比如 Apple Silicon MacBook Air 的单核 / 多核测试得分为 1687 / 7433，而 Apple Silicon MacBook Pro 的成绩则是 1714 / 6802 。



苹果M1 Mac的Geekbench跑分竟大幅超越酷睿i9/i7

两者之间的差距，或主要体现在散热系统的差异上。因为 M1 MacBook Air 采用了被动式散热方案，而 M1 MacBook Pro（以及 M1 Mac Mini）内置了一枚主动式散热的风扇。

不出所料的是，M1 Mac 新品的得分，轻松超越了当前一代的 iOS 设备。没想到的是，其跑分甚至超出了英特尔 Core i7 / i9 版本的 iMac 一体机 / MacBook Pro 一大截。不过基于单 SoC 方案的 Apple Silicon，还是在核显（iGPU）的图形算力方面略吃亏一些。

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