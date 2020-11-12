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    苹果公布iPhone12 mini/Pro Max最贵售价

      [  中关村在线 原创  ]   作者：王晔

    你知道iPhone 12 Pro Max和iPhone 12 mini最贵的售价是多少吗？今天，苹果公布了iPhone 12 Pro Max和iPhone 12 mini登陆更多国家和地区的消息，而截至目前巴西都是售价最高的，计划在巴西购买64GB iPhone12 mini的客户需要支付R\$6999，相当于1270美元。

    以下是Tecnoblog发布的iPhone 12 mini（64GB）全球价格报告的一些亮点：

    巴西：1268美元

    意大利：996美元

    葡萄牙：984美元

    墨西哥：967美元

    法国：961美元

    印度：944美元

    日本：795美元

    美国：729美元

    iPhone 12 Pro（512GB）全球价格对比：

    巴西：2535美元

    印度：2159美元

    意大利：1946美元

    葡萄牙：1934美元

    法国：1911美元

    德国：1851美元

    日本：1602美元

    美国：1399美元

    由于iPhone12在阿根廷还没有推出，巴西可能很快就失去了排名第一的位置，而阿根廷的价格普遍更高。

    苹果公布iPhone12 mini/Pro Max最贵售价

    本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：苹果公布iPhone12 mini/Pro Max最贵售价http://news.zol.com.cn/756/7564248.html

    news.zol.com.cn true http://news.zol.com.cn/756/7564248.html report 657 你知道iPhone 12 Pro Max和iPhone 12 mini最贵的售价是多少吗？今天，苹果公布了iPhone 12 Pro Max和iPhone 12 mini登陆更多国家和地区的消息，而截至目前巴西都是售价最高的，计划在巴西购买64GB iPhone12 mini的客户需要支付R\$6999，相当于1270美元。以下是Tecnoblog...
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