苹果公布iPhone12 mini/Pro Max最贵售价

你知道iPhone 12 Pro Max和iPhone 12 mini最贵的售价是多少吗？今天，苹果公布了iPhone 12 Pro Max和iPhone 12 mini登陆更多国家和地区的消息，而截至目前巴西都是售价最高的，计划在巴西购买64GB iPhone12 mini的客户需要支付R\$6999，相当于1270美元。

以下是Tecnoblog发布的iPhone 12 mini（64GB）全球价格报告的一些亮点：

巴西：1268美元

意大利：996美元

葡萄牙：984美元

墨西哥：967美元

法国：961美元

印度：944美元

日本：795美元

美国：729美元

iPhone 12 Pro（512GB）全球价格对比：

巴西：2535美元

印度：2159美元

意大利：1946美元

葡萄牙：1934美元

法国：1911美元

德国：1851美元

日本：1602美元

美国：1399美元

由于iPhone12在阿根廷还没有推出，巴西可能很快就失去了排名第一的位置，而阿根廷的价格普遍更高。





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