1.77万亿！全国人民的2020双十一成绩单来了

今年的双十一正式落下帷幕，您有没有想全国人民在双十一期间一共花了多少钱呢？据统计，网联、银联共处理网络支付业务22.43亿笔、金额1.77万亿元，同比分别增长26.08%、19.60%；合计最高并发量10.9万笔/秒，同比增长26.19%，创历史新高。



天猫晒出2020双十一成绩单

另外天猫和京东这两大电商平台的交易数据也已经得出，均获得了不错的成绩。

天猫官方公布的数据显示，2020年天猫双11，从11月1日到11月11日的总成交额（GMV）达到4982亿元。按照同周期、同口径比较，今年双11期间的GMV比去年同期增长了1032亿，增速是26%。这是过去三年来最高的增速。

来自京东官方的数据显示，2020年“11.11京东全球好物节”累计下单金额超过2715亿元，比去年的2044亿元增长了32.8％。京东还会通过预售活动、头号京贴、双百亿计划、新品、直播、互动玩法等“10大招式”，提升用户购物体验。

物流方面，数据显示，全国200城实现分钟达，93%的京东自营订单以及92%的区县和83%的乡镇实现24小时达。



京东晒出2020双十一成绩单

今年11.11期间，京东物流2020双十一成绩单成绩斐然，开放业务单量同比增长102%，个人快递单量增长164%，京东云仓单量增长138%，京东冷链零担运输业务量增长100%，农特产品业务量环比618增长近5倍。全国200城实现分钟达，93%的京东自营订单以及92%的区县和83%的乡镇实现24小时达。



那么这个双十一期间，您又贡献了多少呢？

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