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    小米双11终极战报：总销售额破143亿+手机销量安卓称王

      [  中关村在线 原创  ]   作者：王隼

    中关村在线消息：今日，据官方数据显示，从11月1日到11月11日，小米公司中国区零售全渠道累计总销售额突破143亿元，其中小米手机包揽全平台安卓手机累计销量全第一，斩获安卓手机单品累计销量全第一。

    小米双11终极战报：总销售额破143亿+手机销量安卓称王
    小米双11终极战报：总销售额破143亿+手机销量安卓称王

    其中Redmi 9A获天猫安卓手机单品累计销量第一名，Redmi K30获京东安卓手机单品累计销量第一名，Redmi K30 Pro获苏宁易购安卓手机单品累计销量第一名。

    小米电视品类斩获全平台销量、销售额双第一，其中98英寸、70英寸、60英寸三大尺寸包揽全平台销量、销售额双第一名。

    小米AIoT狂揽全平台221项第一，像米家互联网热泵干衣机、空气净化器、小米盒子、智能手环、智能门锁、智能摄像机、平衡车、加湿器、耳机、健康秤等都有不俗的销售表现。

    在线下市场，小米公司线下新零售体系销售金额超7.5亿，小米之家销售额同比增长38%，手机销量同比增长35%，智能生活产品销量突破133万件，销售额同比增长16%。

    （文中图片来自互联网）

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    news.zol.com.cn true http://news.zol.com.cn/756/7564118.html report 810 中关村在线消息：今日，据官方数据显示，从11月1日到11月11日，小米公司中国区零售全渠道累计总销售额突破143亿元，其中小米手机包揽全平台安卓手机累计销量全第一，斩获安卓手机单品累计销量全第一。小米双11终极战报：总销售额破143亿+手机销量安卓称王其中Redmi 9A获...
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