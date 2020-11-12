中关村在线消息：近日据悉，知名数码博主@数码闲聊站分享的爆料称，Redmi迭代机型将采用的是OLED柔性挖孔直屏，刷新率为120Hz，前置摄像头孔径在3.7mm左右，且边框控制也很棒。



Redmi K40系列曝光 小孔径OLED挖孔直屏+120Hz刷新率

近日小米集团中国区总裁、Redmi品牌总经理卢伟冰表示，Redmi K30 Pro即将退市，这也预示着，有新一代的K系列机型即将推出，如不出意外的话，该机就是此前已经得到一些信息曝光的Redmi K40系列。

全新的Redmi K40系列将依旧至少包含Redmi K40和Redmi K40 Pro两个版本，其中Redmi K40 Pro将有望首批配备全新的骁龙875旗舰芯片，基于5nm工艺制程打造，可能会采用Cortex X1超大核+Cortex A78大核的组合，延续 “1+3+4”三丛集架构，由一颗超大核 + 三颗大核 + 四颗能效核心组成，其中ARM称这颗Cortex X1超大核将提供比Cortex-A77高 30%的峰值性能。

全新的Redmi K40预计会在今年第4季度率先上市，而有望首批搭载全新的骁龙875芯片的 Redmi K40 Pro的上市时间则有望在明年第1季度。

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