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    Redmi Note 9 4G版曝光 将支持22.5W快充

      [  中关村在线 原创  ]   作者：王隼

    中关村在线消息：今日，据最新消息得知，Redmi Note 9系列似乎将有三款机型，分别是 Redmi Note 9、Redmi Note 9 Pro和Redmi Note 9 4G版。

    Redmi Note 9 4G版曝光 将支持22.5W快充
    Redmi Note 9 4G版曝光 将支持22.5W快充

    Redmi Note 9 4G版是最新曝光的，目前型号为 M2010J19CG的小米新机获得IMDA和EEC 认证，爆料指出这就是 Redmi Note 9 4G 版。

    Redmi Note 9 4G版现已经获得了3C认证，配有 “MDY-11-EM”型号的充电器，支持 22.5W快速充电，上代Redmi Note 8支持18W快充。

    Redmi Note 9国行此前已经入网工信部，提供标准版和高配版两款机型，Redmi Note 9标准版采用6.53英寸2400*1080分辨率左上角单孔屏，前置1300万像素自拍摄像头，后置4800 万像素 “奥利奥”矩阵三摄，配备天玑800U处理器，内置5000mAh电池，支持22.5W快充，机身尺寸为161.96×77.25×9.20mm，重200g。

    Redmi Note 9高配版采用6.67英寸居中单孔屏，2400×1080分辨率、120Hz刷新率与 240Hz触控采样率，支持30-120Hz多档变速，配备骁龙750G处理器，内置4820mAh电池，支持33W快充，前置16MP摄像头，后置四摄将全球首发108MP HM2，机身尺寸为 165.4×76.8×9.0mm，重214.5g。

    有关Redmi Note 9系列新机的其他消息，请感兴趣的朋友继续关注我们的后续报道。

    （文中图片来自互联网）

    本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：Redmi Note 9 4G版曝光 将支持22.5W快充http://news.zol.com.cn/756/7563880.html

    news.zol.com.cn true http://news.zol.com.cn/756/7563880.html report 1025 中关村在线消息：今日，据最新消息得知，Redmi Note 9系列似乎将有三款机型，分别是 Redmi Note 9、Redmi Note 9 Pro和Redmi Note 9 4G版。Redmi Note 9 4G版曝光 将支持22.5W快充Redmi Note 9 4G版是最新曝光的，目前型号为 M2010J19CG的小米新机获得IMDA和EEC 认证，爆...
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