中芯国际单季营收突破10亿美元大关 创历史新高

昨日晚间，中芯国际发布2020年Q3财报，其中单季营收首超10亿美元，创历史新高。财报显示，2020年第三季的销售额为1,082.5百万美元，相较于2020年第二季的938.5百万美元增加15.3%，相较于2019年第三季的816.5百万美元增加32.6%。

2020年第三季毛利为262.0百万美元，较2020年第二季的248.6百万美元增加5.4%，较2019年第三季的169.8百万美元增加54.3%。2020年第三季毛利率为24.2%，相比2020年第二季为26.5%，2019年第三季为20.8%。

中芯国际CFO高永岗博士评论说：“三季度公司收入继续创新高,达1,083百万美元, 环比增长15.3%, 同比增长32.6%；毛利为262百万美元，归属于公司的应占利润为256百万美元，税息折旧及摊销前利润为653百万美元，同创历史新高。全年收入增长预期上修为24%到26%，全年毛利率目标高于去年。”

中芯国际联合CEO赵海军博士和梁孟松博士评论说：“成熟应用平台需求一如既往强劲，来自于电源管理、射频信号处理、指纹识别，以及图像信号处理相关收入增长显著。先进技术应用多样，第一代先进技术良率达业界量产水平，第二代进入小量试产。公司产能稳步扩充，产能利用率维持高位。

2020年外部形势复杂多变。中芯国际作为代工企业，面向海内外多元化客户，自成立以来严格遵守经营地法律，合法合规经营。我们与供应商、客户及相关机构保持积极的沟通，全面评估美国出口管制对公司生产与运营的影响。

目前公司正常运营，短期内出口管制对公司产生一定影响，但影响可控。公司会继续跟进此事，并持续评估影响。感谢客户的信任、供应商的支持和公司全体同仁的共同努力。

万物互联时代，半导体推动各行业创新和发展的脚步不会停滞。我们将继续秉持合作、开放、发展、共赢的态度，充分融入全球生态链，拓展技术平台，丰富产品应用，为国内外客户提供完整的解决方案。”

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