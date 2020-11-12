早报：IBM与AMD达开发协议 天猫双·11物流订单量破22.5亿单

科技行业新鲜趣事早知道，今日份《科技早报》为君奉上。

天猫今年的双·11，再次刷新了多项纪录。

天猫双·11物流订单量破22.5亿单：超过2010全年总和





昨天晚间11点，天猫官方公布，2020天猫双·11全球狂欢季实时物流订单量破22.5亿单，约等于2010年全年中国快递量的总和。今年的天猫双·11购物狂欢节，天猫也是刷新了多项纪录。

AMD一直在寻找更多的合作伙伴，其中就包括了IBM。



IBM与AMD达成联合开发协议 面向人工智能和网络安全





据外媒报道，IBM和AMD今日宣布了一项为期多年的联合开发协议，以增强和扩展两家公司的安全和人工智能产品。两家公司将在开源软件、开放标准和开放系统架构的基础上扩展这一愿景，推动混合云环境中的机密计算，并支持高性能计算和企业关键功能等一系列广泛的加速器。

最近闹得沸沸扬扬的多益网络员工降薪的事件，又有了新进展。



多益网络针对降薪再发声明 实际人均提高年薪10万





昨天晚间，@多益网络 再发声明称，这次活动实际本质是：“所有参与者今年总年薪大幅度提高，人均总年薪提高 10 万元以上，提高部分以年终奖形式今年就发放”。声明还称，本次活动不包含老板，因为老板 “早被公司解雇”了，他一直在公司做义工。

电信业务过去几年里一直有放开的消息，现在工信部再次确认了这一消息。



工信部确认：将在上海、海南试点开放增值电信业务





主题为 “后疫情时代经济复苏与国际合作”中国发展高层论坛 2020 今天在北京召开。工业和信息化部副部长刘烈宏在演讲中表示，工业和信息化部将有序开放增值电信业务（包括数据中心、云服务的业务）。首先在上海、海南等自贸区进行试点。

天猫双·11其实也出现了惊险一幕。



天猫双·11数据中心曾断网断电：仅间隔1分28秒





昨天晚间，阿里巴巴CTO程立首次向外界披露了一条秘密突袭行动的视频。视频显示，6天前其内部曾先后发起了断网和断电的突袭，有可能直接影响双11。从发现到解决故障，工程师仅用时1分28秒。此次突袭没有任何提前预警或通知，所有业务没有受到影响，用户也毫无察觉。

人们都在担心赛博朋克2077的亚洲版可能会阉割，现在CDPR给大家吃下一颗定心丸。

CDPR确认：赛博朋克2077亚洲版不会阉割





今天，CDPR 通过官方脸书发布消息称，《赛博朋克 2077》亚洲版与全球统一，绝不阉割。由于众所周知的原因，一些游戏在不同国家或地区销售时，由于当地法律的缘故，可能导致版本之间的差异。例如《刺客信条：英灵殿》。

好了，以上就是今天《科技早报》全部内容，明天见！

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