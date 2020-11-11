苹果将于2022年发布折叠屏iPhone 专利技术彻底攻克折痕

今日，以色列媒体The Verifier报料称，苹果预计于2022年11月推出基于折叠屏技术的iPhone产品，起售价1499美元，折合人民币约9900元人民币。折叠屏手机目前最大的技术障碍在于折痕，此前有消息称苹果新专利或可以解决这一问题。



苹果将于2022年发布折叠屏iPhone

近两年来苹果旗舰机iPhone系列的创新乏力，但却始终不曾触及折叠屏，这跟三星华为的策略截然不同，或许也是因为目前折叠屏手机的技术还不完美，折痕、系统、屏幕、价格等诸多问题仍待解决。尽管苹果并没有推出量产产品，但也没有放弃对折叠屏手机的研究。

此前有消息称iPhone将采用与三星Galaxy Z Flip和Moto Razr相似的上下折叠方案。但是据The Verifier报道，折叠屏iPhone的产品定位位于传统的iPhone和iPad mini之间，屏幕展开之后，尺寸将会与平板相当，因此这款手机将运行iPadOS而非iOS。

据悉苹果已从三星采购了大量折叠屏来进行质量测试，目前还没有确认苹果打算在折叠屏iPhone上使用哪种显示技术，或者有很多种方案，改用microLED可能需要三到四年左右的时间。这可能意味着折叠屏iPhone可能会采用mini LED屏幕，但现在还无法确定。

此外，苹果获得了一种具有独特铰链机制的可折叠设备专利，该铰链机制利用可移动的挡板来帮助防止折叠时显示屏幕出现折痕或损坏。10月底，有消息称苹果正在为曲面、柔性或可折叠显示屏开发一种新的保护层，提升屏幕的抗化和耐久性，防止折叠屏的开裂问题。

或许从某种意义上来讲，如果哪一天苹果推出折叠屏手机，或许就意味着折叠屏即将开始进入真正可用的阶段。这不是以为苹果在引领潮流，而是苹果向来的谨慎，以及向来恰当的切入时机。正所谓来的早不如来的巧，苹果在这方面还是有些造诣的。

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