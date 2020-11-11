全球量产L3自动驾驶本田首发 买发动机送自动驾驶的节奏

今日本田汽车宣布，该公司将成为世界首家批量生产L3级别自动驾驶汽车的厂商。本田在一份新闻稿中表示，该公司已获得日本国土交通省的L3级自动驾驶要求车型的批准。本田计划在2021年3月底之前销售装有最新批准的自动驾驶设备的本田Legend（传奇）轿车。



全球量产L3自动驾驶本田首发

L3级别意味着汽车可以在特定情况，比如拥堵的高速公路上，代替驾驶员驾驶。按照日本政府定义，L3级别自动驾驶系统可监视车辆周围的驾驶环境，并在特定条件下接管驾驶操作。当驾驶环境条件不理想时，系统将发出警告，驾驶员必须立即接管驾驶。

目前辅助驾驶技术共有L0-L5共六个级别。从L1开始，汽车可以提供诸如紧急情况下自动制动、车道偏离修正等基本辅助功能。目前主流车厂提供的均为L2级别辅助驾驶，车俩可以承担一些基本的自动驾驶操作，驾驶员必须随时准备接管车辆。

L3级别即有条件的自动驾驶，车辆可以借助高精地图实现自动驾驶，除非特殊情况，不要驾驶员介入，比L2级别对人的依赖性更低，但驾驶员依然还需要准备接管。到了L5级别，则是真正意义上的完全自动驾驶，不再需要驾驶员，每个人都是乘客。

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