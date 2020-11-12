短视频产业三维度成龙头

短视频产业在资本市场、用户拥有量、国内外的影响力，三个维度己经成为世界龙头。





资本市场抢先上市

快手已经率先正式递交招股书，字节跳动也希望让抖音在港股上市，短视频领域的第二场战争就此拉开。

在争抢短视频上市第一股这件事情上，快手已经抢占了先机。过去一年时间里，当字节跳动忙于解决Tiktok在海外市场争端的问题时，快手一直在积极地提升自身的实力，最终他们也是第一个递交了招股书。

用户拥有量成为第三大帝国

短视频应用蓬勃发展，直接带来的就是用户数量的飞速增长。截至今年6月30日，快手国内的应用程序及小程序的平均日活跃用户及平均月活跃用户分别为3.02亿及7.76亿。

抖音的数据同样夸张。截至2020年8月，包含抖音火山版在内，抖音日活跃用户已超过6亿。可以说，单单抖音和快手两家，覆盖的用户就已经突破10亿人。这样的数字仅次于印度和中国两国的人口，短视频成为全世界第三大帝国。

因国际影响力曾遭封杀

抖音毫无疑问是出海的短视频软件中最为成功的一个。显然，抖音为代表的短视频应用在社会影响力层面，已经被各个国家所洞悉。不过，在过去的半年之中，抖音也在美国、印度和巴基斯坦等地遭遇了一定的争议、禁令和封杀。

多项合作奠定快手3亿日活基础

去年6月份，宿华在内部信中喊出了今年春节前冲击3亿日活的口号。从那时起，有关快手上市的传闻就此起彼伏地出现。

就是在这将近一年半的时间跨度中，快手进行了多次大动作。首先，他们参投了知识问答社区知乎，并在年底正式拿下了2020年春晚的独家互动合作伙伴权。

今年，快手的重心则放到了电商身上，无论是邀请董明珠和丁磊来快手进行直播带货，还是直接可以在客户端上购买京东自营产品，快手在电商领域进一步扩展版图无疑是非常成功的。

虽然从最终的结果来看，快手所制定的3亿日活的目标直到今年6月份才最终达成。不过与去年相比，快手显然已经理顺了旗下各项不同业务。成功上市也就变成了顺理成章的事情。

麻烦缠身，抖音只能单独上市

和快手的大踏步前进相比，字节跳动的2020年可谓是命运多舛。事实上，有关字节跳动上市的消息远远早于快手。正是在今年7月份出现了美国决定制裁TikTok，直接打乱了字节跳动的所有部署。

字节跳动最初的计划我们已经无从得知，整体上市还是拆分上市或许还要等待当事人在未来揭秘。不过，从最新的传言来看，字节跳动很有可能推动抖音单独上市，高盛等多家投资银行已与字节跳动沟通承销业务。

字节跳动有杀招，上市速度不会太缓慢

尽管遭遇了诸多打击，字节跳动的上市步伐显然不会受到过多的阻拦。他们相比快手有着一项更加明显的优势，那就是字节跳动一直可以很清晰地理顺旗下业务。

在很多人眼中，字节跳动一些经营理念与腾讯类似，那就是一个领域中有多个产品进行竞争，并最终保留成功的那一个。这种多个项目并列运营的态势，对于上市其实是非常有利的。从这个角度来看，如果字节跳动希望推动抖音在港交所单独上市，那么最终的时间显然不会拖过明年春节。

结语

国内短视频平台两个最重要的公司最终挤在年底上市。之所以说中国的短视频企业作为世界同行的龙头，是因为世界上任何一个国家都没有中国短视频跑的快。

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