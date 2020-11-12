5G云手机，手机中的智商检验机！

如何把很Low的东西包装成高端、大气、上档次的样子？

其实人们早已有普遍可行性方案（套路），就是把那些玄而又玄的高科技名词无脑往上怼，比如袜子咱们有纳米工艺的，裤头还有石墨烯材质的，最近又冒出来很多“5G云手机”。恕我直言，所谓的5G云手机，其中大部分都是手机中的智商检验机。



您听我接着给您忽悠~~~

01 揭开5G云手机本质‍‍

本周某大型运营商低调发布自有品牌的首款5G云手机，不足千元超低价格吸引了不少吃瓜群众围观。5G、云这些高大上的名词无以复加，非常便宜的价格形成极大的反差，老百姓看得云里雾里，这“5G云手机”又是啥新出现的黑科技吗？



帮您划重点：付费是关键

在长篇的官方介绍中，我们划出了这样一句重点“该5G云手机不占本地存储空间，不依赖本地手机性能”，这应该是对5G云手机很好诠释。意思就是这部手机通过5G网络只起到一个输出和交互的作用，对性能有需求的运算和渲染都交给云端来完成。

如果您还不懂的话，我给您打个比方，5G云手机其实就是个 “5G播放器”而已！

02 5G云手机是伪需求‍

当初谈5G人们常用远程医疗举例，以彰显5G高带宽低延迟。后来人们醒悟，放着现成可靠的光纤不用，为啥非得要用5G呢？难道非要在荒郊野外做手术，还是哪个村医院还没通宽带网呢？5G云手机玩游戏皆通一理，简单游戏不需要，云端玩斗地主多此一举；高端竞技游戏玩不了，5G实际延迟仍无法满足极速响应需求。



大部分臆想出来的5G应用都是伪需求

近些年云应用可谓五花八门，但对于民用来讲，其实无外乎云存储和云计算这两大核心。云存储的典型应用可以参照苹果iCould或各种云盘，而云计算在民用领域并不多，云游戏等前沿应用也不成熟，关键也没必要，千元5G手机玩云游戏不存在合理的逻辑支撑。

还有云视频，恕我无法理解这跟爱奇艺有何不同，民用5G云手机就是伪需求！

03 5G云手机是吸费器‍

既然配置极低的千元机都可以满足 “5G+云”前沿应用，那么更高端更贵的手机在安装了App之后没有理由做不到，所以5G云手机纯粹就是一个基于伪需求的炒概念。因此在笔者看来，“5G云手机”不应该是硬件范畴，而是应用领域的范畴。



华为云手机本质是应用 背后是生态

并非要把5G云手机一竿子打死，华为也曾发布过5G云手机产品，但华为提供的是面向行业用户的低成本云应用方案，有切实合理需求的应用场景，并切实帮助企业降低成本。华为5G云手机强调的核心是应用而非偷换概念的硬件，其背后承载的是鲲鹏产业生态创新，以及对未来云服务产业的深远布局。

而运营商推出的廉价5G手机目的就很单纯了，说白了这不就是个5G吸费器嘛！

04 结语：

如今民众连5G的需求都不迫切，5G资费没几个人敢敞开用，现在谈5G云手机还有点不切实际。智能手机早已是一个非常成熟的市场，切莫自作聪明玩“智商检验”这一套。



网友的眼睛是雪亮的！

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