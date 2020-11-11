TikTok再起诉美国政府：领导都换了 这禁令还算不算了

随着科技圈近期一系列大事的发生，人们对于TikTok被禁事件的关注也逐渐淡漠了。眼看对方都换了领导了，TikTok再度起诉美国政府，就是想问问这禁令到底还算不算了？美国当地时间11月10日，TikTok再起诉美国政府，申请法院叫停美国总统特朗普8月14日颁发的总统令，该命令强制要求字节跳动公司在11月12日之前剥离TikTok美国业务。



TikTok再起诉美国政府

TikTok再起诉美国政府之后，于当天针对新诉讼发布声明称，尽管不同意CFIUS之前的评估结果，TikTok一年来与CFIUS积极沟通，以解决其国家安全顾虑。但针对TikTok提出的全面数据隐私与安全框架，CFIUS尚未提供任何实质性反馈。

TikTok再起诉美国政府的重点来了，TikTok表示“由于临近总统令生效期限且没有获得延期执行，TikTok不得不向法院上诉，以保护公司及员工的合法权益。”在这起诉讼中，CFIUS、特朗普、美国财政部长姆努钦和美国司法部长巴尔成为共同被告，这是第四起诉讼。

和以往的诉讼不同的是，TikTok公司、员工及其平台创作者已经三次起诉美国政府，主要针对特朗普8月6日援引《国际紧急经济权力法》（IEEPA）发布的第一道总统令。9月27日及10月30日，先后有两位美国法官对这一禁令表达疑虑并暂时叫停了相关封禁措施。



TikTok再起诉美国政府

TikTok再起诉美国政府的起诉书中称，在与甲骨文、沃尔玛达成的初步协议被美国政府搁置后，TikTok还提交了一份新的美国代运营方案。根据该方案，TikTok计划将美国用户数据及内容审核业务外包给一个新成立的美国代运营公司，而其余业务继续由TikTok运营。

TikTok认为，这个代运营方案能够解决美国政府针对用户数据安全与平台内容的全部顾虑，但被美国方面否决。但TikTok方面认为CFIUS总统令存在越权问题，因为该命令试图强制剥离字节跳动独立开发的资产，这部分资产与Musical.ly收购交易无关。



TikTok再起诉美国政府

TikTok再起诉美国政府的起诉书公布的信息显示，目前仍在TikTok或字节跳动工作的Musical.ly美国前员工只有6人，TikTok美国9800万月活用户中，只有320万在交易前开设Musical.ly账户，强迫剥离这部分以外的资产属于严重越权。

TikTok认为，CFIUS没有给予TikTok充分的机会来评估或回应总统令的相关依据，这违反了正当程序的原则。另外，CFIUS既没有考虑TikTok提出的替代方案，也没有考虑或解释为何相关风险消减措施不能缓解其国家安全担忧，侵犯了TikTok的合法权益。

TikTok再起诉美国政府，在结合当前的形势看，越来越像是一场闹剧了。

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