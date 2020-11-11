苹果推出首款自研芯片M1 配合自家软件优化就是快

如果您要说一款ARM架构的CPU应对PC级别的运算能够有多快，甚至超越英特尔和AMD的现款高端产品，相信很多玩家都不会相信的。但是如果要说再结合苹果自家的软件优化，在某些启动程序中达到“瞬发”的效果，这或许才是真实可信，而且极具吸引力。苹果推出首款自研芯片M1，就是这么神奇的产物，它终于在昨日晚间正式发布了。



苹果推出首款自研芯片M1

北京时间11月11日凌晨，苹果推出首款自研芯片M1，以及最新的MacBook Air ，这是苹果自研M1芯片植入的首款产品。毫无疑问，这场活动的主角是苹果在 WWDC 开发者大会上预告的自研电脑芯片，搭载这颗苹果自研芯片的 Mac 终于来到我们面前。

苹果推出首款自研芯片M1，成为昨晚当之无愧的焦点，苹果在正式发布自研处理器的同时，并且介绍了M1能做些什么?首先启动应用的速度几乎是瞬发，尤其是苹果自家的 Safari 浏览器，运行 JavaScript 的速度提高了 1.5 倍，响应速度提高了 1.9 倍。



苹果推出首款自研芯片M1

苹果推出首款自研芯片M1，可以被视为性能和续航的平衡，并且加入了硬件级的安全启动，配合 macOS 提供实时保护。苹果演示了 Final Cut Pro 等专业软件的运行情况，据苹果介绍，Final Cut Pro 运行速度最高可提高 6 倍，对于行业应用大有裨益。

另外，通用应用程序适用苹果自研芯片和 Intel 的本地二进制版本。两者合二为一，可从 App Store 或网上下载。值得一提的是，搭载苹果自研电脑芯片的 Mac 产品可以直接运行 iOS 程序。苹果推出首款自研芯片M1，确实给我们带来了不一样的视角。



苹果推出首款自研芯片M1

苹果推出首款自研芯片M1，不得不说是一种新趋势的开始，ARM架构凭借自身不断提升的性能以及在功耗方面的优势，以及与生俱来的移动基因，或许会对沉寂多年的PC市场带来新的催化。

苹果发布首款自研Mac芯片Apple M1

三款搭载M1芯片的产品

1.Apple silicon: M1

基于 5nm 制程

内含 160 亿晶体管

CPU: 4 颗高性能核心加 4 颗高效率核心。

GPU: 最高八核，能提供最高 2.6TFLOP 算力。

NPU: 16核，每秒能进行11 万亿次的计算。

支持 Thunderbolt 4、PCI Express Gen 4 和 NVMe 存储。

最高16GB统一内存

2.MacBook Air 13.3英寸

· M1芯片

· 较上代CPU提升 3.5 倍

· 较上代GPU提升5 倍（低配版为阉割版7核心）

· 较上代NPU提升9 倍

· 无风扇设计

· 49.9 瓦时锂聚合物电池

· 30W USB‑C 电源适配器

· 续航最长达18 小时

· 睡眠模式下一唤就醒

· 最高选配2TB固态

· 2560×1440视网膜屏幕

· 400尼特亮度

· 原彩显示

· 内置3个麦克风

· WiFi6

· 两个雷电3/USB4接口＋一个耳机孔

· 1.29kg重（不含充电器）

有充电器，7999￥起售

3.MacBook Pro 13.3英寸

· M1芯片

· 较上代CPU提升 2.8 倍

· 较上代GPU提升到 5 倍

· 较上代NPU提升到 11 倍

· 电池续航最长达 20 小时

· 58.2瓦时锂聚合物电池

· 61W USB-C 电源适配器

· 单风扇设计

· 2560×1600视网膜屏幕

· 500尼特亮度

· 原彩显示

· 内置3个麦克风

· WiFi6

· 两个雷电3/USB4接口＋一个耳机孔

· 1.4kg重（不含充电器）

有充电器，9999￥起售

4.Mac mini

· M1芯片

· 较上代CPU提升 3 倍

· 较上代GPU提升 6 倍

· 较上代NPU提升 15 倍

· 较上代能耗降低60%

· WiFi6

· 最高可连接一台 6K (60Hz) 的显示器

· 两个雷电3/USB4接口＋两个USB-A接口＋一个HDMI 2.0接口＋一个千兆以太网接口＋耳机孔

· 1.2kg重（不含充电器）

有电源线，5299￥起售

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