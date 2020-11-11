早报：苹果发布三款Mac产品 天猫双·11战报出炉

科技行业新鲜趣事早知道，今日份《科技早报》为君奉上。

凌晨的发布会上，苹果不仅发布三款电脑，更重要的是公布了全新的处理器。

苹果正式公布三款Mac产品：搭载自研芯片M1处理器





在今天凌晨的苹果发布会上，苹果正式发布了他们的自研芯片M1处理器。伴随着这一芯片，苹果推出了三款Mac产品MacBook Air、新款13寸MacBook Pro以及全新的Mac mini。这三款产品售价分别为999美元、1299美元和699美元。它们都将于今天开启预售，并在下周上市。同时，Big Sur正式版即将于11月12号推送。

今年双·11的战报，显然非常喜人

天猫双·11战报：半小时实时成交额破 3723 亿元





在 2020 天猫双·11 全球狂欢季纪录之夜，据双·11 实时交易数据显示，11 月 1 日至 11 日，2020 天猫双·11 订单创建峰值达 58.3 万笔 / 秒。并且号称是 “第一波洪峰已过，如丝般顺滑”。根据天猫双·11现场战报，11月1日0点-11月11日00时30分，2020年天猫双·11全球狂欢季成交额破3723亿元。

台积电之前已经宣布美国成立公司的计划，现在有了更多细节。

台积电将在美国建设子公司 注册资本35亿美元

据外媒报道，全球最大的芯片代工制造商台积电今日宣布，其董事会已批准在美国亚利桑那州设立一家全资子公司，注册资本35亿美元。这笔投资是台积电5月份宣布的在亚利桑那州投资120亿美元建设工厂计划的一部分。 除了摄像头的评分之外，iPhone12的音频得分也已经出炉。 iPhone12 DXOMARK 音频得分出炉：比上代旗舰机高

昨天晚间，DXOMARK宣布苹果iPhone12 DXOMARK 音频得分73分。DXOMARK 表示，除了一些音频和用户音损，iPhone 12在所有的测试项目和使用场景中都稳扎稳打，播放和录音时均有漂亮的音色平衡，震撼的力度，沉浸式并符合实际的空间感，令人满意的音量和自然的背景音呈现。

人们一直期待联想还能够出手机新品，现在高管已经在暗示了。



联想高管暗示：乐檬手机品牌即将回归





近日，联想中国区手机业务部总经理@神奇的劲哥 转发了一条有关联想乐檬手机的微博，并且表示，想见，不如找机会相见。暗示联想乐檬手机品牌将回归。联想乐檬系列手机官方微博@联想乐檬 已经有四年多时间未更新。此前乐檬针对的是年轻的互联网用户。

在工信部通报了多个App侵害用户权益之后，悟空租车进行了回应。



悟空租车回应工信部通报：App 已完成整改





工信部于10月26日向社会通报了131家存在侵害用户权益行为App企业的名单。截至11月10日，经第三方检测机构核查复检，有71家按照工业和信息化部要求完成整改，在列的悟空租车，经工信部信息通信管理局确认，整改结果已符合相关要求。悟空租车方面表示，在未来要更注重保护用户隐私，严格遵守相关监管要求，不断追求便捷、真实和有保障的服务给客户创造价值。

在暂缓IPO之后，蚂蚁集团又进行了一些动作。



蚂蚁集团拟发行80亿元资产支持专项计划：与支付宝花呗有关





在被暂缓上市一周后，蚂蚁集团拟发行 80 亿元资产支持专项计划。据上交所公告显示，财通资管花呗授信付款资产支持专项计划获受理，拟发行金额 80 亿元，发行人为重庆市蚂蚁小微小额贷款有限公司 ，承销商 / 管理人为财通证券资产管理有限公司。

好了，以上就是今天《科技早报》全部内容，明天见！

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