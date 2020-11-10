11月10日消息，2020年中国消费者迎来了第十二个“双·11”，各大电商平台已展开促销活动，战况焦灼。一直以来，对于数码爱好者而言，“双·11”是年末添置好物的最佳时机，近期网上曝光了一份数码家电产品在各平台的比价清单，新电商拼多多百亿补贴价格最高可比其他平台低近1000元。



最高省近1000元！拼多多数码产品百亿补贴清单曝光

▲ 网上曝光的数码家电产品比价清单，拼多多百亿补贴价最高可比其他平台低近1000元

此次双·11拼多多百亿补贴包含了多款热销产品，苹果iPhone11、苹果iPhoneSE、戴森吹风机HD03中国红、戴森吸尘器V10 Fluffy Extra等均在直降补贴范围内。

近期有媒体表示，“零售的本质还是低价，低价才是真正的杀招。无套路简单的玩法，让消费者玩得开心，买得实惠”。iPhone系列手机、戴森吹风机、SK-II神仙水、雅诗兰黛小棕瓶等热门产品长期位居拼多多“百亿补贴”热销和推荐排行榜前列，美的、九阳、苏泊尔、格兰仕、万和等家电品牌先后加码拼多多，通过“百亿补贴”活动每天都有低价，产品不断被全国消费者抢购。

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