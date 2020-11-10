这个11.11别焦虑 你的解忧指南来啦

2020年末的中国互联网,一个比“社畜”少一点卑微,比“打工仔”多一份气势的“打工人”带着一堆气壮山河的口号火起来了。同时伴随着年度大型购物狂欢节—双十一的到来,由#打工人#衍生出的各类#尾款人#、看直播的#熬夜人#、货多用不完的#拼单人#.....也都纷纷现身。

职场人士们似乎在一个个自我嘲讽和自我打气意味中,给了原本属于焦虑的日常一个轻松而体面的“出口”。“打工人”的代入感为何能特别强,几乎人人都有资格用“打工人”造句?这是因为几乎每个奋斗在一线的人们,都经历过辛酸的打工时光。

蹲了一晚直播却抢不到优惠的心痛;开着excel表格算不过商家的心累;母胎solo的孤独;长时间宅对出游的渴望等......高频闪现的压力和困扰,让打工人们依然煎熬万分。

品牌营销走心解压,中国电信爱音乐解忧来袭

面对年轻人的高压现状,以及无处不在的焦虑感,越来越多的品牌选择用细致入微的内容将用户带入到营销情景之中,挖掘出生活的一点点小确幸,用细腻走心的表达给用户带来认同感进行情感营销。

如知乎曾联合吉利帝豪GSe携吉利66熊开张了一家线下“焦虑诊疗所”,结合用户出行等痛点还“蕉绿青年”一个治愈诊断;职场解压日,脉脉推出“职场解压实验室”逆向而行,营造一个更适合年轻人的玩乐解压场景......

最近,中国电信爱音乐走心出发,洞察时代的困惑和焦虑,缓解当代中年&青年们的各类情感综合症,于双十一果断放大招:限时开张“解忧杂货铺”!

爱小喵店长上线,为大家带来独家定制的治愈方案,直击爱情、生活、工作等系列烦恼,给予急需安抚、没有发量、时常焦虑的90后一剂强心剂,一起在2020年体验一场“视觉和心灵的大保健”。

暖心解忧,只需三部曲

用户扫码进入H5后,只需选择并投递你的忧愁,就能查看中国电信爱音乐为你独家定制的解忧宝藏清单,最后还会为每一位用户生成专属解忧密码。此外还可邀请好友揭秘共享简单的小快乐。

对待生活的各类烦忧,作为运营商在5G时代下推出的全新产品,中国电信爱音乐借全新的视频彩铃互动体验,向用户输出了一个更正确的解压理念:

压力和焦虑普遍存在,但要及时疏解才能轻松的开始下一阶段,没有说教也没有鸡汤,而是实景玩乐解压让用户去体验感悟。

随着视频彩铃作品的不断丰富,以及更多视频优秀创作者的加入,相信未来会有越来越多的用户能够深刻感知到:

其实生活当中,我们的每一通电话都能传递善意与美好。无论是亲友还是陌生人,久违的感动见屏如晤,让快节奏的生活更有温度,像微小的花火,在某个呼叫的瞬间点亮心情。

就像每个人心中都住着一间“解忧杂货店”,而我们就是这个店的店主,在我们面对纠结的选择题时,不妨打开一个窗口感受来自世界的温暖和善意吧。和中国电信爱音乐一起向忧愁宣战,昂扬向上才是生活的常态!

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