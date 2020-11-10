讯飞智能学习机曝光:孩子们的新老师

“11.11”期间，各个商家的优惠活动都开始展开，大家也开始了新一轮的囤货。除了各种护肤品、生活用品外，很多家长朋友也会趁着这次机会给孩子买一些东西。那么有哪些值得给孩子入手的产品呢？下面就一起来看看。

1、讯飞智能学习机X2Pro

学习机也是很多家长都会给孩子选择购买的学习产品。目前市面上的学习机品牌有很多，其中科大讯飞推出的讯飞智能学习机则是一款非常值得购买的学习机产品。与其他学习机品牌不同，今年科大讯飞最新推出的讯飞智能学习机X2 Pro不仅能帮助学生巩固新知识，其“个性化精准学”功能更能帮助学生找到学习中的弱项，进行查缺补漏，解决了传统教辅千人一面以及传统学习机缺乏针对性等问题，适用于小学到高中学习阶段的学生。

讯飞智能学习机X2 Pro拥有3000余一线名师资源，覆盖61个主流教材版本，应用于31个省级行政区的38000所学校的大数据知识图谱体系，经过少量题目的测试就可以绘制出学生专属的知识图谱，学生对知识点的掌握情况一目了然，同时它还能帮助学生精准找出薄弱环节，并为学生制定个性化学习方案与资源，最终让学生克服每一个薄弱环节。同时它还采用了国家中高考英语口语评测和作文辅助批改同源技术，对英语口语或者写作水平比较差的学生很有帮助。

2、小寻MAXPro智能电话手表

近几年电话手表已经成为大多数学生的标配，而且随着科技的不断进步，电话手表也越来越高端和智能。小寻MAXPro智能电话手表是小米生态链旗下，小米和诺基亚联合战略投资的儿童科技品牌小寻推出的全球首款真智能儿童手表，不仅搭载了高通骁龙wear2500处理器，还配备了前侧高清双摄，视频、拍照都很清晰，更是采用最先进双频4星11重定位技术，实现了室外米级定位。同时它的防水能力也很不错，游泳也能带，还支持多功能NFC、支付宝定制零钱包、智慧学习、学生专属运动系统等功能。

3、飞利浦轩泰护眼台灯

对于学生来说，台灯是必不可少的。飞利浦轩泰护眼台灯搭载创新瞳乐光技术，从学生等用户的真实需求出发，用智慧呵护用眼健康。内置电脑、休息、学习三种场景模式，满足不同的光需求，而且还可以根据季节、时间精准调控亮度及色温。不仅如此它还采用了精准偏光投射技术，避免学生过于靠近灯头，造成不良坐姿。

4、小熊落地暖风机

在寒冷的冬天，坐在书桌前写作业、看书总是会感觉到冷，给孩子买一个取暖器是很不错的选择。小熊落地暖风机拥有热风、暖风、自然风三大风感模式，春夏秋冬都可以用，而且还有三种定时模式灵活调节，不记得关也没有关系。

虽说学习是孩子自己的事情，但是我们作为家长，除了日常的督促，也应该尽可能的为孩子创造良好的学习环境，给孩子买一些生活、学习好物也是改善学习环境的方式之一，赶紧趁着11.11买起来吧！

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