关于索尼PS5你必须要知道的17个问题 全部来自官方解答

万众期待的索尼PS5终于要进入发售阶段了，尽管目前有消息称国内首批到货的价格已经炒到了8000+，但这也足以说明玩家的热情确实很高。目前，索尼官方博客已经放出了“终极 FAQ”页面，来回答部分用户对新款游戏主机的疑问，你必须知道的问题都在这。



关于索尼PS5你必须要知道的17个问题

● 这款游戏主机在推出前期不会提供额外的颜色或者设计。不过索尼的措辞表明未来可能会发生变化。

● 索尼 PS5 内部配置了电源供应，但是并没有提供外接电源适配器

● 在部分 PS5 游戏中，开发商可能会向玩家提供删除特定模式和他们不感兴趣的内容的选项，以改善存储空间的情况。

● 虽然用户能够玩连接到 PS5 上存储在 USB 磁盘上的 PS4 游戏，但是不能玩 PS5 游戏，因为这些游戏需要存储在内部 SSD 上。索尼正在研究如何将游戏存储在外部 SSD 上，但这些功能在发布时还无法实现

● PS5 提供了一个扩展端口，允许用户插入 M.2 固态硬盘在未来存储和玩 PS5 游戏。该功能后续会通过系统更新的方式解锁，索尼会索尼将分享更多关于兼容性的信息。目前该公司已经不鼓励玩家购买M.2 SSD，因为PS5将执行SSD存储的最低性能水平。

● 每款 PS5 游戏都能充分利用游戏主机的 Tempest 3D AudioTech ，但是额外的增强主要看开发者的优化

● 目前还不支持通过电视扬声器的虚拟环绕声，但将在未来的更新中到来。

● PS5支持720p、1080i、1080p和2160p的分辨率。虽然该游戏机现在兼容8K显示器，但以后将通过系统软件更新到达该分辨率的输出能力。

● 玩家可以选择是否启用或禁用DualSense控制器的触觉反馈技术。

● DualSense 控制器采用了一个集成的麦克风阵列和一个扬声器。

● DualSense控制器拥有一个面向玩家的灯条。对于PS4游戏需要前置灯条来代替，索尼建议使用PS4的DualShock 4控制器。

● 与DualShock 4相比，DualSense提供了更低的输入延迟。

● PS5控制器的电池续航时间将与DualShock 4类似，可能需要长达3小时才能给外设充满电。

● 索尼未来会提供其他颜色的DualSense控制器，但目前还没有进一步的信息可以分享。

● PS5的蓝光光盘可以存储高达100GB的游戏数据，比前代提供的50GB容量增加了一倍。

● PS5不支持3D蓝光电影。

● PS5 的新 UI 在发布之初不支持文件夹和主题。

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