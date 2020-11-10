深圳率先对“996”出手 自愿加班也不行 必须强制休假

深圳可以说是中国科技公司的大本营了，因此“996”的加班文化也比较盛行。如今深圳率先对“996”出手，颁布《深圳经济特区健康条例》，这也是国内首部地方性健康法规，将从2021年1月1日起施行。

简单的说，《深圳经济特区健康条例》是一部关注生命全周期、健康全过程，健全提高人民健康水平的健康管理制度；坚持全民参与、共建共享，建立健全全民健康制度体系，引导居民自主自律、健康生活；坚持预防为主、防治结合，优化健康服务，完善健康保障，建设健康环境，发展健康产业，提升居民全生命周期健康水平。

就拿当前科技公司不变存在的“996”加班制度来讲，《深圳经济特区健康条例》就规定：用人单位应当合理配置人力资源、安排员工作息时间，对脑力或者体力劳动负荷较重的员工实行轮休制度，避免对员工健康造成人体机能过度损耗或者身心健康伤害。

同时，用人单位应当严格依法执行员工带薪休假制度。人力资源保障部门和工会等组织应当加强对用人单位落实员工带薪休假制度的监督检查。

为深圳鼓掌，不仅“996”加班狗可以享受到强制休假，而且还有带薪休假制度。此外，《深圳经济特区健康条例》还特别强调了禁止向未成年人售酒、居民须建立电子健康档案等有助于居民健康管理的有效措施。

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