中关村在线消息：近日据悉， 德国媒体 Winfuture 上周消息称，诺基亚全球授权商HMD Global即将推出两款新手机，分别是诺基亚 6300和诺基亚8000复刻版。







诺基亚 6300（2020版）外观渲染图曝光

这两种型号都是智能程度有限的机型，预计仅支持4G，并基于15年前经典诺基亚外观。



现在荷兰知名媒体LetsGoDigital分享了几张渲染图和360° 展示视频，基于十年前的诺基亚 6300标志性设计为依据，加入部分新的现代化特性，例如略大的屏占比，并将其称为诺基亚 6300 4G（2020版）。

经典诺基亚6300于2006 年推出，深受当时的用户喜爱，尤其是他的时尚的拼色设计和不锈钢外壳，以及侧面的两个LED灯。

该手机配备了2英寸显示屏和2百万像素摄像头，具有8倍数码变焦，当然也搭载Symbian S40 OS操作系统，内置了7.8MB的RAM和2GB的存储，拥有可更换的860mAh锂离子电池，待机时间不少于14天，欧洲售价约250欧元，最终售出3500多万部。

据NokiaPoweruser消息，复刻版的机型将搭载KaiOS系统，都将是4G LTE手机，拥有双 SIM卡版本。

诺基亚 6300 4G将采用2.4英寸的屏幕，可能会坚持使用240 x 320的分辨率屏幕，提供黑、蓝、白、金四色，请感兴趣的朋友继续关注我们的后续报道。

（中关村在线消息）

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