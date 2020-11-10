锐龙5000抢不到也玩饥饿营销？ AMD回应：我们论吨供货好吧

不知道从什么时候开始，科技圈里也开始玩起了饥饿营销的风气，这令很多用户颇为恼火。如今不仅要抢手机，抢显卡，刚上市的AMD锐龙5000系列也是供不应求。近期就有网友吐槽AMD也在玩饥饿营销，没想到惹火了AMD首席游戏架构师Frank Azor。



AMD首席游戏架构师Frank Azor和网友打赌

9月份AMD首席游戏架构师Frank Azor和网友设了一个10美元的“赌局”，赌的是AMD是否也会玩饥饿营销，Zen3架构的锐龙5000会不会也是根本没备多少货的纸面上市。如今这则赌约再度被提及，并一番了网友热议，人们甚至抱怨R9 5900X是PPT产品。

Fran Azor顿时火大，他强调AMD首批发出了成吨的处理器，网友得明白供不应求和没货可卖的区别。来来来，跟大家划重点了，AMD的供货是论“吨”为单位的，请大家记住了，下次要考的。

而英国经销商Scan UK也验证了Fran Azor的话，称AMD锐龙5000是其开业以来见到过最好卖的处理器，目前已经收到很多的订单。目前已经从AMD方面得到了确认，供应的库存可观，正有序安排发出，消费者预计不用等待很长时间。

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