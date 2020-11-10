中关村在线消息：近日从手机中国得知，蓝思科技申请了一项独特的智能机设计专利，其特点是在机身背部四个边角对称排布了八枚镜头+四个LED闪光灯。



蓝思科技手机外观专利曝光 四个角都有双摄的新奇造型

之前，这家公司以生产手机触控面板以及指纹、相机 、镜头模块而被外界所熟知。

今年5月末，蓝思科技长沙有限公司向国家知识产权局提交了这项“手机四角摄像头”外观设计专利，于同年10月2日正式获批，并同时被世界知识产权组织WIPO数据库给收录。

从外形图中看出，这款概念智能机极具未来感，正面全面屏下看不到任何摄像头，猜测为屏下隐藏式方案，但背部四角的八枚镜头和四个LED闪光灯显得极为亮眼。

目前，蓝思科技并未披露有关该机的更多细节，但根据图片我们可以基本推测出一些手机参数。

首先，该机可以同时容纳下包括广角、超广角、长焦等在内的不同类型的镜头选项。

其次，机身左侧配备了实体按键，底部似乎为USB-C充电接口。

但是蓝思科技此前并没有单独制造手机的经历，所以不大有可能自行生产这款概念智能机，而是更有可能向其它手机厂商提供相关方案。

（文中图片来自互联网）

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