iPhone12拍照为何如此出色：我们不堆料

据传，苹果相机软件工程副总裁Jon McCormack接受了外媒PetaPixel的采访，他谈到了一些苹果公司对手机影像的设计和开发方法的见解。其中一个重点是，苹果公司将相机技术视为硬件和软件的整体结合。

McCormack说：“我们将尽可能多地重现摄影师在后期所做的工作。拍照有两个方面：曝光以及以后的显影方式。我们在曝光中使用了大量的计算摄影（也就是有芯片参与拍照过程），但是在后期中却越来越多地为用户自动化这个过程。这样做的目的是看起来更逼真的照片，同时重现真实存在的感觉。”

苹果希望解开HDR这个纠结的行业，为了做到这一点，就是用真正伟大的内容创作工具来引领。制作HDR视频是小众而复杂的，因为它需要巨大昂贵的相机和视频套件来做。而现在我 15 岁的女儿可以创建完整的杜比视界HDR 视频。所以，会有更多的杜比视界内容出现。

当被问及为什么苹果现在只选择在iPhone 12 Pro Max上增加传感器尺寸时，McCormack提到：对我们来说，谈论一个特定的速度和图像，或者相机系统，已经没有那么大的意义了。当我们创建一个相机系统时，我们会考虑所有这些事情，然后我们会考虑我们在软件方面可以做的所有事情。







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