北京一女子结婚28次：原因竟然是……

今年以来，以“结婚”为手段过户京牌指标违法犯罪持续高发，严重破坏社会管理秩序，影响人民群众获得感、幸福感和安全感，对此，北京市公安局依托“平安3号行动”，组织开展打击整治，坚持精准打击、协同整治、综合治理，全力斩链条、查幕后、治乱象。



自10月30日起，由刑侦总队牵头，组织十六个分局共510余名警力开展集中收网，逐一落地核查，深挖幕后“黑中介”及利益链条，实施全链条打击。

北京公安局在调查中发现，此类违法犯罪行为成本低、周期短、获利快，涉及“黑中介”、指标持有人和买方。

其中“黑中介”既有个人、又有团伙，他们利用街头广告、QQ、微信等发布信息；买方通过“黑中介”，与指标持有人取得联系，交纳定金。双方以合法方式结婚，变更指标后，再办理离婚手续，并支付尾款，“黑中介”与指标持有人按比例分成。

涉案人员存在短期内多次、频繁结离婚的现象，从而变更过户一定数量的指标。如，白某妮（女，26岁）2018年以来结离婚17次，变更过户车辆15辆；励某妮（女，37岁）2018年以来结离婚28次，变更过户车辆23辆。





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