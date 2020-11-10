AMD锐龙5000处理器裸照曝光 Zen 3核心的秘密一览无余

基于Zen 3架构的AMD锐龙5000系列处理器已经正式发布，较大的IPC提升令玩家颇感兴趣。近日Fritzchens Fritz率先提供了该处理器的高分辨率红外照片，以便于让我们更好地了解了Zen 3核心的秘密。



AMD Ryzen 5 5600X

今天被“透视”的是AMD Ryzen 5 5600X，它有两个芯片部分，一个CCD，还有主控IOD。当Fritz试图对芯片进行脱模时，灾难发生了。在这个过程中，整个CCD被扯掉了，但是大部分的硅片还是完好无损的，IOD也是如此。



AMD Ryzen 5 5600X

虽然Ryzen 5 5600X出了意外，但以绘制CPU/GPU die著称的Locuza将Ryzen 5000 die的其余部分补齐，并将完整的die呈现给我们。下面可以看到Locuza的厉害之处，他绘制了整个Zen 3 CCD，芯片的每一个方面和区域都被准确地映射出来。



AMD Ryzen 5 5600X

与上一代的设计不同，每颗AMD Zen 3 CCD由两颗CCX（Core Complexes）组成，而Zen 3 CCD将由一颗CCX组成，它将拥有8颗核心，可以在单线程模式（1T）或双线程模式（2T）下运行，每颗CCX最多可运行16个线程。

由于该芯片最多容纳两颗CCD，因此核心和线程数最大将达到16个核心和32个线程，这与现有旗舰AM4桌面CPU--Ryzen 9 3950X相同。

本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：AMD锐龙5000处理器裸照曝光 Zen 3核心的秘密一览无余http://news.zol.com.cn/756/7561676.html